Na entrega desta semana do espazo Incombustibles abrirase o debate sobre a importancia do ocio na vellez. É importante activar a mente e o corpo cando somos vellos? Pódese facer calquera actividade independentemente da idade? Como podemos aproveitar o tempo libre? É bo facer actividades físicas fortes a partir dos 65 anos? Somos quen de aprender actividades novas a certas idades?

Ademais, os espectadores coñecerán un grupo de músicos ‘incombustibles’ e o programa recibirá a visita do exciclista ponteareán Álvaro Pino, un dos grandes dos 80, cuxa especialidade eran as etapas de montaña e gañador da Volta a España no ano 86. A pesar de estar retirado, a bicicleta segue moi presente no seu ocio.

ambiente festivo. Esta semana chega o Nadal a Vivir Aquí. A reporteira Belén Baños achégase ao barrio compostelán de Mallou para ver como os veciños manteñen viva a tradición do Nadal. Homenaxean o nacemento de Xesús preparando un fermoso belén.

E de orgullo vai tamén a segunda reportaxe do programa. A nacionalidade de Cristovo Colón, o descubridor de América, aínda se cuestiona a día de hoxe. Pontevedra é unha das localidades que reclaman a orixe do mariñeiro. Recentemente, abriuse na cidade o sarcófago dos Soutomaior, na Igrexa de Sobrán, para apuntalar a tese de que o célebre navegante era un dos seus condes, Pedro Madruga. A investigación implica a unha morea de apaixonados desta historia. O programa achegarase a esta tese.

ZIGZAG. O actor compostelán Tamar Novas é un dos protagonistas do filme ‘O corpo aberto’. María Solar recibirao no estudio para conversar sobre esta longametraxe que combina drama rural e terror. O corpo Aberto está ambientando na Galicia de 1909. Miguel un mestre destinado a Lobosandaus, aldea de montaña situada entre España e Portugal, sucumbe aos seus desexos e paixóns conforme se achega o inverno. Nesta vila de costumes ancestrais, sente como a escuridade se apodera de todo ao seu arredor, mentres crece a súa fascinación pola enigmática Dorinda. Doutra banda, a morte dun veciño libera un espírito na busca dun corpo que lle permita continuar coa súa existencia, mentres, Miguel, home de razón, se cuestiona límites entre o mundo dos vivos e o dos mortos.

Coprodución entre España e Portugal, co apoio da Televisión de Galicia, O corpo aberto está dirixida por Ángeles Huerta e baseada nun relato de Xosé Luís Méndez Ferrín. Xunto a Novas, coprotagonizan este filme de terror folk Victoria Guerra e María Vázquez.

Tardes de CINE. Ademáis dos programas habituáis, a canle autonómica ofrecerá este domingo a película Catro tipos de Texas. Un filme de Robert Aldrich con Dean Martin, Frank Sinatra, Anita Ekberg, Ursula Andress, Charles Bronson, Víctor Buono, Edric Connor, Nick Dennis, Jack Elam.

A película comenza co personaxe de Zacharias Thomas, controlando prácticamente todos os negocios da cidade de Galverston, en Texas. Tras acadar un duro contratempo (xa que a dilixencia que transportaba 100.000 dólares do seu banco foi atracada por un tal Joe Jarret), comezan as aventuras pra recuperar os cartos. Pero a cousa non remata aí, xa que o tal Jarret aparece en Galverston co diñeiro roubado e coa intención de ingresalo no bando de Thomas, disposto a lle facer a competencia ao famoso Zacharías.

Un clásico do que seguro gozarán os telespectadores máis veteranos.