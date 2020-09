A información local a só un clic: o novo proxecto de ECG

A páxina web de El Correo Gallego (www.elcorreogallego.es) está de noraboa, a súa actualización e modernización levada a cabo a principios do mes de abril ten obtido unha gran acollida entre os internautas, cun incremento lectores únicos do 64% con respecto ao pasado ano, e unha media de visitas diaria de 45.000 usuarios, en continuo ascenso como reflexa o dato de agosto con 57.000 lectores.

No marco desta aposta por potenciar o plano dixital do diario, xa está a disposición dos lectores dende o día de hoxe, a nova sección do Correo dos Concellos, onde poderán coñecer a información local de máis de 70 concellos nas áreas xeográficas de Compostela, Barbanza, Costa da Morte, Bergantiños, Arousa, Deza, Ordes-Arzúa e Caldas-Tabeirós.

Trátase esta dunha continuación da aposta estratéxica que o grupo El Correo Gallego fai por adaptarse ás cambiantes formas de acceso a información que os lectores demandan para estes tempos, sen deixar de lado a importancia da información local, nunha sociedade cada vez máis globalizada.

Un claro exemplo disto é a distribución xeográfica das visitas á web do xornal, que recibiu clics de case que todos os países do mundo, agás Corea do Norte, destacando o elevado número de visitas recibido dende México, EEUU e Arxentina.

Desde o 1 de xaneiro ata o 31 de agosto deste 2020, máis de 6,5 millóns de usuarios únicos apostaron por informarse de maneira online a través deste xornal, un 64 % máis que no mesmo periodo de tempo do ano anterior.

Se nos fixamos no número de sesións iniciadas nese tempo por estes mesmos usuarios atopámonos con que o número dispárase a case 15,9 millóns, un incremento do 63 % con respecto ao 2019.

Outro dato interesentante é o número de cliks ou visitas a páxinas do periódico, que tamén sube un 26,4 % superando os 35 millóns.

Isto fala do crecemento constante que está a experimentar o diario a través da súa web, na que ECG acaba de redoblar a súa aposta, cubrindo a necesidade dun acceso á información local ampla e de calidade para os veciños que integran os máis de 70 concellos da Comunidade que integran O Correo dos Concellos. Información local a só un clic.