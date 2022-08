A Ínsua dos Poetas acolle o sábado ao grupo de folk galego Sete Netos

Ourense. A Insua dos Poetas acolle este sábado, día 6 de agosto, o concerto gratuíto do grupo de folk arxentino-galego Sete Netos. A cita, na que colabora a Deputación de Ourense e a Consellería de Cultura a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, comezará as 20,30 horas na Esgueva (Madarnás - O Carballiño).

Sete Netos é unha banda de música folk, tradicional galega con fusión de folclore arxentino e iberoamericano- formada en 1998 en Buenos Aires. A maioría dos seus integrantes proceden do Grupo de Música e Danza do Centro Galicia de Buenos Aires.

O grupo está formado por netos de emigrantes galegos -de aí o nome da banda- que se formaron dende rapaces na música tradicional de Galicia. Teñen colaborado con grupos de prestixio internacional como Milladoiro, The Chieftains, Carlos Núñez, Luar na Lubre, Berrogüetto e outros grandes que visitaron Bos Aires, sendo eles mesmos unha referencia neste tipo de música en toda Latinoamérica.

A crítica resalta o traballo de Sete Netos combinando instrumentos tradicionais con outros máis contemporáneos, establecendo interesantes conexións entre a música do universo celta e a música tradicional de América. Son os difusores na República Arxentina e noutros países de forte emigración galega -Uruguay, Chile, Brasil, Venezuela, México e Panamá- dunha mestizaxe entre a música dos seus ancestros, dándolle un matiz moderno e innovador, con expresións tradicionais da Arxentina e toda Iberoamérica.

A Insua dos Poetas, un referente no mundo literario e no campo das artes plásticas que xa ten acollido no Anfiteatro Nós concertos de Sés, Milladoiro, Luar na Lubre ou Iván Ferreiro. REdacción