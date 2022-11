A investigadora María Loureiro pon o foco na transición enerxética

Santiago. A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) celebrou onte no compostelán Pazo de San Roque o acto de ingreso de María Loureiro García (A Pontenova-Lugo, 1972), catedrática de Fundamentos da Análise Económica da Universidade de Santiago, como académica numeraria da institución. A investigadora pronunciou o seu discurso de ingreso, titulado “Economía para tempos nos que o benestar das persoas e o medio ambiente importan”, que foi contestado en nome da RAGC polo académico e presidente do Consello de Contas José Antonio Redondo López.

O presidente da RAGC, Juan Lema, abriu o acto, ao que asistiron outros académicos da institución, así como a conselleira do Mar, Rosa Quintana; o director xeral de Pesca,Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta; o secretario xeral de Universidades,José Alberto Díez de Castro; o vicerreitor de Política Científica da USC, Vicente Pérez Muñuzuri; a vicerreitora de Benestar, Equidade e Diversidade da Universidade de Vigo,María Isabel Doval; a presidenta do Consello de Cultura Galega, Rosario Álvarez; o fiscal xeral do Estado, Álvaro García Ortiz; e o comandante director da Escola Naval Militar de Marín, Pedro Cardona; xunto a outros representantes de diversas institucións políticas, culturais e académicas galegas.

O presidente deu a benvida á profesora Loureiro, “a primeira muller que forma parte da Sección de Ciencias Económicas e Sociais da Academia”. ecg