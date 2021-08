‘A liga dos cantantes extraordinarios’, conta hoxe con Cristin Navarro

Santiago. A Liga dos Cantantes Extraordinarios continúa hoxe na TVG buscando este xoves a mellor voz da verbena galega, aquela capaz de convencer a público de todas as idades. Na oitava entrega deste tremendo show contarase de novo coas voces de Rita Barreiro e Noly, por ser os finalistas do programa anterior, xunto con Laura Añón, Antonio Barros, Rocío Varela, José Ángel Albán e Alba Navarro, e como aspirante novo sumarase Cristin Navarro, da Charleston Big Band.E coma cada xoves, o mestre de cerimonias, Paco Lodeiro, volverá estar acompañado de colaboradores como Pepe Capelán e César Romero e polo xurado do concurso, formado pola cantante Pili Pampín, líder dos avós; Lito Garrido, director da orquestra Panorama e voz dos pais nesta Liga; a cantante Lucía Pérez, voceira dos casadeiros, e o dueto cómico e musical Mon e Ula, do grupo Monouliuos DOP.

E tamén este xoves, A Revista recibirá no estudio o deportista olímpico Nicolás Rodríguez, gañador dun bronce en vel en Toquio. REDACCIÓN