A. Lorenzo Guisado, premio de Pintura Antonio Fernández

Éxito de participación no décimo aniversario do Certame de Pintura ao aire libre Antonio Fernández celebrado o domingo 21 de agosto de forma simultánea nas vilas fronteirizas de Tomiño e Vila Nova de Cerveira. Un total de 50 persoas participaron neste certame no que as e os artistas tiñan como reto retratar in situ calquera punto do percorrido nas inmediacións do río Miño tanto na beira galega coma na portuguesa.

A vista dos viveiros de Goián de Antonio Lorenzo Guisado, de Ourense, foi a gañadora do primeiro premio do certame, dotado con 1.500 euros e patrocinado polo Concello de Tomiño. Pola súa banda, o segundo posto foi para Raúl Gil Burés, de Taragoña (A Coruña), e o terceiro para o pontevedrés Sergio González Ribeiro, ambos premios dotados con 500 euros e patrocinados pola Comunidade de Montes de Goián e pola Fundação Bienal de Arte de Cerveira.

Na categoría xuvenil, de 12 a 17 anos, Uxía Soto Costas fíxose co primeiro premio e Diana Bergés Sexto co segundo posto. E na categoría infantil (ata 11 anos), o podio estivo formado por Nicolás Carvajal Seidel, Hannah Carvajal Seidel e Ian Pousa Correo, que foron primeiro, segundo e terceiro, respectivamente.

Os premios nas categorías inferiores constaban dun diploma conmemorativo do certame, bonos para investir na Bienal de Cerveira e material de debuxo e pintura para seguir afianzando a súa paixón pola arte.

O xurado, integrado por artistas galegos e portugueses, quixo destacar a gran calidade das obras creadas por todas as persoas participantes e a vitalidade coa que o certame encheu Goián e Cerveira durante toda a xornada, dinamizando as súas rúas, afianzándoo como un atractivo turístico e servindo de escenario perfecto para a festa da arte no que se converte o certame.

Exposición das obras participantes. As obras participantes no Certame de pintura poderán ser visitadas polo público no Centro Goianés (Avda. Ordóñez 54, Goián, Tomiño). As creacións estarán a disposición de todas as persoas interesadas no primeiro andar do Centro Goianés ata o vindeiro 04 de setembro. Deste xeito, o público poderá desfrutar da arte de pintores consolidados cunha longa experiencia nesta modalidade de pintura rápida e tamén de novas figuras que están a destacar a nivel peninsular.