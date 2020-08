A maior jam session de jazz da historia de España, queda adiada até o 27 de setembro

Santiago. A dirección da jam session prevista para mañá en Lugo, que tiña previsto xuntar a á máis de 150 artistas galegos nun concerto moi especial en torno á figura do inesquecible mestre Charlie Parker, decidíu onte pola tarde adiar a convocatoria, que queda fixada no vindeiro 27 de setembro.

As situación sanitaria na área de Lugo, que levou á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia a propor novas medidas preventivas para garantir á seguridade da cidadania, fai recomendable suspender temporalmente a cita, por responsabilidade para co público e cos propios artistas implicados. A cita queda fixada para o vindeiro domingo 27 de setembro, data que, se a presente situación pola covid deixa facer coas lóxicas medidas de prevención, podería ser un fito histórico no iedo galego do mundo do jazz.

Nesa desexada jam session que terá lugar e na escalinata do Pazo Episcopal de Lugo. Nela, participarán máis de 150 artistas galegos, nun concerto que durará máis de catro horas e que poderá seguirse en directo a través do Facebook do Festival de Jazz de Lugo (@JazzLugo). A cita, que conta con Escobi, Asociación de Amigos do Jazz, serve ao tempo para reivindicar os 30 anos de historia do festival de jazz máis lonxevo de Galicia, así como a calidade dos nosos intérpretes con sona fora das fronteiras galegas.

O proxecto será a maior jam session da historia en España, tanto polo número de intérpretes como por horas de desenvolvemento, conta co financiamento e apoio da Xunta de Galicia a través do Xacobeo 21.

MÚSICOS DE GALICIA EN TELEVISIÓN ESPAÑOLA Neste mesmo verán, Televisión Española ven de botar en La 2 concertos de parte dos nomes máis salientables do jazz en Galicia, o pianista Abe Rábade (de Santiago) e o contrabaixista Baldo Martínez (de Ferrol), protagonistas de dous actuacións que están tamén na páxina web www.rtve.es xa que artellan a oferta cultural dun novo ciclo musical nesa canle chamado Festivales de Verano. REDACCIÓN