A MICE proxecta hoxe a longametraxe ucraína ‘Heat Singers’, deNadia Parfan

Santiago. Na xornada do xoves proxectaranse a película ucraína Heat Singers, da directora ucraína Nadia Parfan, e The Hope Factory, da cineastra rusa Natalia Meshchaninova.

Nesta sesión, a comisaria de Impropias terá un encontro co público onde intentará facer un diálogo entre os dous países a través do seu cinema e falará da conexión desta películas co tema central do festival, o traballo: Hristova conta que en “ The Hope Factory” que ten lugar na cidade siberiana de Norilsk, fundada en 1935 maiormente para aloxaraos traballadores do complexo mineiro-metalúrxico, a vida dos personaxes depende en cada aspecto da organización social e infraestrutural da cidade, que polo seu lado está definida pola Industria na zona. “ The Heat Singers” relata cunha simbiose peculiar entre a expresión artística e as xornadas esgotadoras de traballo monótono nun sistema laboral obsoleto”.

O mércores comezaba esta selección de filmes feitos por mulleres cineastas da Europa do leste coa proxección do filme Sunny/Mziuri, da xeorxiana Keti Machavariani e continuará o venres coa proxección de Transnistra, da directora sueca Ana Eborn, para rematar o sábado con Holidays, da cineasta rusa Marina Razbezhkina, todas no Teatro principal.

O mesmo xoves, no espazo de formación da 17 MICE, Mariana Hristova, impartirá un seminario na Facultade de Comunicación durante a celebración do CO(M)XÉNERO, sobre a selección que realizou para esta décimo séptima edición da MICE. Convidóuselle como experta en cinema subrepresentado e a cinematografía dos Balcáns e do Leste cando aínda non se contemplaba un conflito como o que está a vivir Europa agora mesmo.

Ademais do resto da programación, que se pode consultar na páxina web da MICE, este xoves comeza a MICE en liña, onde se poderán ver ata o sábado 2 de abril cinco filmes premiados en anteriores edicións do festival. ECG