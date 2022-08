A ‘Nao Victoria’ abre as súas portas ao público ata o domingo en Vigo

Santiago. A Nao Victoria abre as súas portas en Vigo da man da Xunta e do proxecto europeo Exploraterra 2022.

A delegada territorial en Vigo, Marta Fernández-Tapias, visitou o navío, que estará no Porto de Vigo ata o vindeiro domingo con acceso gratuíto.

A representante autonómica destacou a importancia de preservar, valorizar e promover o patrimonio cultural vencellado á era das grandes expedicións marítimas, durante a súa visita á embarcación, que arribou ao porto vigués para abrir as súas portas ao público da man da Xunta de Galicia e do proxecto europeo Exploraterra.

O navío estará amarrado ata o vindeiro domingo na dársena de Transatlánticos, xunto aos remolcadores da Autoridade Portuaria, e a entrada será gratuíta para todos aqueles interesados en poder visitalo por dentro.

A iniciativa Exploraterra está liderada pola Fundación Nao Victoria, financiada con Fondos Feder a través do programa Interreg V, e conta coa participación do Goberno autonómico, entre outras institucións, co obxectivo de por en valor e promover o coñecemento do patrimonio cultural e histórico asociado ás viaxes de descubrimento.

Neste sentido, a delegada territorial en Vigo acentuou a importancia de impulsar iniciativas como esta que contribúan a “preservar, valorizar e promover o patrimonio cultural”, e destacou a especial vinculación de Galicia á era das grandes expedicións marítimas cun “importante protagonismo histórico”.

Segundo informou Fernández-Tapias durante a súa intervención, Turismo de Galicia participa nesta iniciativa cultural cunha achega de preto de 300.000 euros destinada a un conxunto de accións que se desenvolven no marco do Exploraterra, e que tamén inclúe a rehabilitación integral da carabela A Pinta, un novo espazo dixital con ferramentas TIC na Casa da Navegación en Baiona e a elaboración dunha exposición itinerante e un documental baseado na temática do proxecto.

Marta Fernández-Tapias referiuse así ao ambicioso programa cultural do proxecto Exploraterra como un complemento turístico máis para o Camiño Portugués da Costa, que enriquece así a súa oferta para os turistas e peregrinos que este ano se acheguen a Vigo e Galicia, coincidindo co Ano Santo. redacción