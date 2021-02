A nova temporada de ‘Casamos!’, na TVG

As historias de amor máis románticas volven á Televisión de Galicia cunha nova temporada de Casamos!, o programa que ofrece un retrato coral sobre o universo das vodas en Galicia, que non se detén a pesar das restricións da pandemia. En cada unha das entregas, os espectadores seguirán vendo a ilusión de parellas de noivos que deciden celebrar o seu enlace e as particularidades de cada noivado. Os ximnasios son lugares para facer deporte, pero neles tamén poden xurdir historias de amor, como a de Andrea e Rubén, os protagonistas do programa desta noite. Os dous, moi deportistas, acudían ao mesmo centro e, aínda que non houbo frechazo, si que tiveron unha boa amizade dende o primeiro minuto. O entendemento era tan bo entre a parella que ao cabo duns meses naceu o amor.

Todo ía ben ata que o confinamento pola pandemia da COVID-19 lle pasou factura á parella. As discusións eran frecuentes e a relación chegou a pender dun fío. Andrea e Rubén conseguiron superar esa mala etapa e agora están máis namorados ca nunca.

É por iso que decidiron casar nunha voda onde a noiva chegará en autocaravana á igrexa, un comezo orixinal para unha historia de amor verdadeiro.

Por outra banda, tamén hoxe na grella da TVG, o magazine A Revista terá a tradición e a festa característica destas datas moi presente nos seus contidos. Así, este martes de Entroido recibirá no estudio a Miguel Reimúndez, membro da comparsa Amigos da Xoldra da Coruña, e a Víctor Manuel Filgueira, en representación das madamas e galáns de Cobres. Amais, un equipo do programa conectará en directo desde Pantón, na Ribeira Sacra, onde a asociación Segredos de Pantón está traballando na recuperación do Entroido de Cabe.

Outro convidado da presente edición será José Carlos Alonso Seoane, membro da delegación de medios de comunicación da diocese e profesor de relixión, que falará sobre como lles está afectando a pandemia ao desenvolvemento de cerimonias e actividades relixiosas que adoitaban levar a cabo e que se aprazaron, como as catequesis, comunións e bodas.