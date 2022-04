A novela ‘Aquí comeza o mar’, gañadora do premio Blanco Amor, en librarías

Literatura. A obra gañadora do XL Premio de novela Eduardo Blanco-Amor, Aquí comeza o mar, da escritora coruñesa Blanca Riestra, xa está nas librarías. O libro, publicado pola Editorial Galaxia, foi presentado este martes na Deputación de Ourense coa presenza do vicepresidente segundo da institución, César Fernández; o presidente da Fundación Eduardo Blanco-Amor, Luis González Tosar; o presidente da editorial, Antón Vidal; e maila propia autora. No acto presentouse tamén o libro Taracea Marroquí, que rescata a produción xornalística do escritor ourensán durante unha viaxe a Marrocos en 1935. César Fernández, que augurou a Blanca Riestra un éxito editorial, expresou a súa satisfacción por completar a edición número corenta dun premio “cuxa organización asumiu a Deputación de Ourense para conservar e manter viva a figura de Blanco-Amor”. Un labor ao que se engadiu, lembrou, “a iniciativa de constituír a fundación”, anunciando que a Deputación convocará en breves datas o galardón de 2022. Antón Vidal agradeceu á Deputación por manter este galardón, á fundación por facilitar a incorporación de Galaxia ao padroado, e tamén á escritora por elixir a editorial para publicar o seu libro, “pois tal e como indican as bases do premio, a edición da novela queda en mans do autor”. ECG