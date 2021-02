A Orquestra Los Satélites e María Villalón, en ‘Bamboleo’

A noite do sábado é noite na Televisión de Galicia (TVG) de Bamboleo, programa de música e diversión. Xosé Manuel Piñeiro recibirá neste espazo hoxe a visita de dous convidados: a cantante María Villalón e Jorge González, artistas que se deron a coñecer despois de participar en programas de talentos musicais, candidatos a representar a España no festival de Eurovisión e gañadores do concurso musical TCMS.

“Desde Ayamonte hasta fado” é unha recompilación de coplas, fados, flamenco e cantes ibéricos cos que María Villalón regresa ás súas orixes e non para de recoller éxitos. Jorge González, pola súa banda, acaba de presentar o seu último tema titulado Hasta que llueva no que transmite unha mensaxe de traballo e sacrificio. Os dous artistas interpretarán os seus éxitos sobre o escenario de Bamboleo e participarán dos xogos que cada semana lles preparan os colaboradores do programa.

A coñecida Orquestra Los Satélites traerá ao plató de Bamboleo a esencia da verbena galega, mentres que no Dirtidansi, Kike e Nahir, parella de especialistas en bachata, realizarán dous fantásticos números de baile e contarán as súas experiencias sobre os escenarios.

Toñi Rivas e David Junco serán os participantes da sección Agora ou Nunca no que interpretarán os éxitos Te vas de Américo e Dos hombres y un destino do cantante David Bustamante.

No karaoke da sección A Jrileira participarán dous representantes de entidades deportivas: Roi, polo Club Ciclista Compostelán Muebles Compostela e Héctor pola Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra. Roi e Héctor cantarán o famoso tema La flaca de Jarabe de Palo e adiviñarán intérpretes de cancións, axudados por dous compañeiros de club.

Mentres Tamara e Claudio meten os convidados en compromisos cos seus xogos, con Isi chegarán as risas e as vivencias máis divertidas. Cara o final, na ITV Do Amor unha parella de namorados e os seus amigos intentarán confundir unha participante que chegará coa ansia de arrebatarlles o premio que hai en xogo neste formato da canle pública galega que acada bos datos de audiencia na franxa do prime time dos sábados.

