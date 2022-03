A Ourense ICC Week desvelará segredos dos inicios de Hombres G

Santiago. Paco Martín, Charlie Sánchez e Paco Trinidad son nomes claves no descubrimento e na produción da maioría dos éxitos musicais que arrasaron no panorama nacional do pasado século.

Os tres serán os encargados de iniciar a oitava edición da Ourense ICC Week, organizada pola Deputación de Ourense, coa mesa redonda baixo o título Hombres G: do cumio da industria discográfica a icona pop, no Centro Cultural Marcos Valcárcel, que terá lugar o sábado 23 de abril, ás 12.00 horas.

Os relatores desvelarán como se xestou unha das carreiras máis sólidas dos grupos nacidos na década dos anos oitenta en España: á da banda liderada por David Summers.

Hombres G, grupo que marcou unha etapa, supuxo un punto de inflexión para toda unha xuventude que abrazou entusiasta a súa música para compartir e coa que sentirse identificados.

É ademais un dos máis grandes grupos de fans do pop en castelán, pero non serían a banda que son na actualidade sen a intervención dos tres homes que conversarán no Marcos Valcárcel o vindeiro 23 de abril.

Paco Martín, Charlie Sánchez e Paco Trinidad, un triunvirato vital para a historia musical do país, dende a industria fonográfica, tiveron unha mirada cultural e un talento creador -dous eixes da Ourense ICCWeek- que fixeron posíbel a traxectoria profesional da maioría de grupos e solistas con éxitos que aínda soan na actualidade, xeración tras xeración.

Antonio Vega, Los Secretos, Los Ronaldos, Luz Casal, Siniestro Total, Duncan Dhu, Manolo García, Los Enemigos o Alejandro Sanz, sen a profesionalidade destes invitados aos mandos das discográficas, como executivos, directores artísticos ou produtores, non houbesen tido o mesmo destino dentro do ámbito da música.

A xornada desta nova edición da Ourense ICC Week, que comezará ás 11.30 horas no Marcos Valcárcel coa presentación do libro Ráfagas, de Paco Martín, está previsto que continúe coa mesa redonda centrada nos Hombres G: do cumio da industria discográfica a icona pop, e rematará á noite cun concerto dos compoñentes de Hombres G.

A cita será ás 21.00 horas, no Paco Paz. As entradas para o evento xa están a venda en ataquilla.com.