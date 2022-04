A Ourense ICC Week pon o acento no gran valor da gastronomía

Santiago. A poeta Yolanda Castaño, o Festival de Cans e o Museo do Médico Rural de Maceda recibiron este xoves os Premios Rodolfo Prada á Xestión Cultural organizados pola Deputación de Ourense, na que é a súa quinta edición.

Ademais, outorgouse unha mención especial do xurado a Fundación Contemporánea, nunha gala que tivo lugar no Centro Cultural Marcos Valcárcel da cidade das Burgas.

O primeiro premio recaeu na poeta e xestora cultural Yolanda Castaño, fundadora e directora do ciclo de recitais poéticos mensuais Poetas Di (n) Versos. Estes encontros, nacidos no ano 2009 na Coruña, teñen como obxectivo reunir ao mellor da poesía en galego e do resto do mundo.

O segundo foi para o Festival de Cine de Cans, organizado pola Asociación Cultura Arela, dende o 2004. Adegas, alpendres, galpóns, baixos de casas ou casas vellas deshabitadas convértense no mes de maio en salas de proxección.

O Museo do Médico Rural de Maceda, pioneiro no panorama museístico, foi o terceiro premiado desta quinta edición. Un centro que ten como obxectivo resaltar a figura do médico rural, “parte do patrimonio cultural da nosa terra”, segundo afirman os seus promotores. redacción