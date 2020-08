‘A. P. Bio’ emitirá aquí

Santiago. La serie A. P. Bio anuncia el estreno de la tercera temporada el 10 de septiembre en Movistar Series. Esta comedia es obra de de los productores de Saturday Night Live: Lorne Michaels (creador y productor del programa) y Seth Meyers (antiguo miembro del reparto de ese famoso formato y presentador de los Globos de Oro 2018). Ellos producen esta comedia juvenil protagonizada por Glenn Howerton (It’s Always Sunny on Philadelphia) y Patton Oswalt (Los Goldberg, Young Adult, United States of Tara). La serie está creada por Mike O’Brien, y en España lanzará cada jueves un nuevo episodio. Las dos temporadas anteriores ya disponibles bajo demanda.

Su trama habla de un catedrático de filosofía de la Universidad de Harvard Jack Griffin (Howerton) pierde el trabajo de sus sueños y se ve obligado a regresar a Toledo, Ohio, como profesor de biología avanzada en un instituto. Cuando llega al Whitlock High School, Jack deja claro que no tiene intención de enseñar su asignatura y utilizará a sus brillantes estudiantes en su propio beneficio con llamativos trucos para sus conquistas amorosas. REDACCIÓN