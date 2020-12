A pandemia mellorou lixeiramente a costume de ler, segundo o CCG

A situación provocada pola COVID-19 afectou aos modos que consumimos cultura. O Observatorio da Cultura Galega, servizo dependente do Consello da Cultura Galega (CCG), elaborou un estudo específico para coñecer o comportamento e o gasto en consumo cultural entre a poboación galega maior de 15 anos.

As cifras recollidas no estudo Influencia da COVID-19 nos hábitos culturais da poboación galega amosan que a cidadanía galega le agora lixeiramente máis que antes do confinamento. O resto de prácticas mantéñense nos mesmos niveis agás nas artes escénicas, na asistencia ao cinema e nos concertos de pago, nos que, como é lóxico pola súa presencialidade, se produce un descenso moi acusado.

Por iso, o gasto cultural caeu fortemente, cunha contracción media do 69,9 %. Con todo, como a valoración sobre a cultura da cidadanía galega é moi alta, un 7,9 para a cultura xeral e un 7,87 para a galega en particular, as expectativas de recuperación son moi positivas.

O informe Influencia da COVID-19 nos hábitos culturais da poboación galega partía dun coñecemento exhaustivo dos hábitos culturais. O propio Observatorio da Cultura Galega realizou entre xullo e decembro sete informes que amosaban tanto a realidade empresarial como o comportamento da cidadanía neste sector.

Sabíase que houbo un incremento do consumo e de actividades relacionadas coa cultura dixital pero o Observatorio quería coñecer que fixo e que ten previsto facer no futuro a cidadanía galega. Para iso, co apoio técnico da empresa Sondaxe, realizou un estudo propio sobre o total da poboación galega maior de quince anos, cunha mostra de 701 entrevistas telefónicas, encamiñado a analizar a lectura e compra de libros, prensa, música, concertos, artes escénicas, cine e contidos audiovisuais.

Libros, prensa e medios de comunicación. A pandemia deixou tras de si mellores lectores. “A crise sanitaria non afectou tanto á práctica ou non do hábito de lectura como á intensidade coa que se realizou”, asegura o estudo, que constata que o 23,9 % le máis e o 10,9 % le menos ou deixou de ler.

A xente nova é a que, en maior medida, aumentou a frecuencia de lectura, xa que un 39,4 % le máis ou moito máis ca antes. Son as mulleres as que máis len, pero tamén as que en maior medida deixaron de ler ou o fan con menos frecuencia.

Tamén afecta o nivel educativo, dado que canto máis alto é o nivel de estudos, máis se le. Porén, estas cifras non implican un maior gasto, xa que a compra libros descendeu un 17,7%. A cidadanía, en lugar de mercar, tirou de amigos e de descargas gratuítas.

O consumo de medios de comunicación de pagamento e o de prensa mantense practicamente nos mesmos niveis antes e despois da crise. No caso da prensa, hai unha pequena variación na compra diaria ou de fin de semana baixo subscrición. “O gasto medio mensual en prensa ‒di o informe‒ era de 28,4 euros ao mes antes da pandemia, mentres que na actualidade é de 29,4 euros ao mes”.

O estudo tamén pon de manifestou que non houbo un cambio drástico na contratación de plataformas de televisión de pago. “A porcentaxe de novos consumidores (6,8 %) compénsase coa dos que abandonaron o consumo (4,1 %)”. Iso si, o que xa tiña a subscrición feita aproveitou para “facer un maior uso do servizo”.

Aprécianse tamén diferenzas en función da idade: a subscrición a plataformas de Internet é máis popular entre a xente nova e os paquetes audiovisuais entre as persoas de maior idade, segundo o estudo.

O 25,4 % das persoas enquisadas declarou que paga polo consumo de música, é un 5 % máis que antes da pandemia. Son persoas novas, con elevado nivel formativo e de ámbito urbano. Spotify, Amazon e Youtube son as principais plataformas.

Concerto, cine, teatro. Aquelas actividades que requiren presencialidade son as que sufriron, como era de esperar, os maiores descensos e, tamén, as que están a notar unha maior dificultade para recuperarse.

A asistencia a concertos estivo especialmente danada. As cifras amosan unha baixada drástica con independencia de que sexan de pago (antes non ía un 43,5 % e agora un 80,7 %) ou de balde (antes non ía o 23,9 % e agora o 74,4 %). Isto tradúcese nunha baixada drástica no consumo.

Perdéronse 863,000 espectadores de concertos de pago. Esa perda correspóndese principalmente con mulleres e persoas de entre 45 e 64 anos. A desconfianza na seguridade é o principal motivo argumentado para xustificar esa actitude, segundo o informe.

Nas artes escénicas o descenso de público foi moi acusado, tanto nos espectáculos gratuítos como nos de pago. Se antes 5 de cada 10 persoas aseguraban non ir nunca a este tipo de espectáculos, agora son 8 de cada dez. Isto tradúcese nunha contracción do gasto medio anual, que pasa de 89,6 a 66,9 euros. Son as mulleres as que deixaron de asistir ás representacións e tamén os maiores de 45 anos.