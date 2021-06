A partir de este viernes se podrán solicitar ya los trámites para la eutanasia en Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo ha ratificado la tramitación para solicitar la eutanasia de forma que podrá iniciarse “ya” en Galicia. De esta forma, los mayores de edad con una enfermedad incurable en estado avanzado o una limitación de la autonomía insufrible podrán solicitar a partir de este viernes la aplicación de la eutanasia en Galicia, donde estará lista “en semanas” la comisión de garantías que debe autorizar las peticiones.

El motivo de esto, según explicó Feijóo es que se solicitó que el Consello Consultivo se pronuncie sobre el decreto que va a regular este órgano. Eso sí, ha garantizado que es cuestión de “semanas” como mucho que haya un dictamen que aporte la “máxima seguridad jurídica” a dicha comisión, por lo que, de haber algún caso en conflicto, estaría en funcionamiento para pronunciarse cuando corresponda.

Feijóo ha explicado además que hay comunidades que remitieron sus decretos a órganos consultivos y otras que no, al tiempo que ha defendido la postura de Galicia, dado que está en cuestión la “eutanasia activa” y es un asunto “muy importante”. En su intervención, ha constatado que hay “bastante discusión” entre el colectivo médico en relación a hacer pública la lista de objetores.

Sobre su opinión de la norma, ha asegurado que su Ejecutivo cumple las leyes orgánicas porque ahí radica la diferencia entre un Gobierno “leal” y uno “insumiso”, si bien ha matizado que, bajo su punto de vista, la ley de cuidados paliativos aprobada por el Parlamento gallego en 2015 era más respetuosa “con las distintas sensibilidades”.

CONSEJO CONSULTIVO

El Gobierno gallego está a la espera de la respuesta del Consejo Consultivo para dar luz verde al decreto para la creación de esa comisión, según ha señalaso el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno.

Según el protocolo elaborado por la Xunta, esta comisión debería pronunciarse en caso de que no hubiese acuerdo entre las dos figuras médicas. En caso de que no hubiese acuerdo, sería la comisión de evaluación la que debería resolver el conflicto y de ahí la importancia de este órgano.

En este sentido, el presidente de la Xunta destacó que pese a que la ley estatal fija una composición mínima de siete miembros para este órgano, la Xunta ha decidido elevar a 12 las personas que lo conformarán. De ellos, siete serán médicos, dos enfermeros y tres juristas.

No obstante, el presidente gallego también ha dicho que por el momento no se tiene constancia de ningún caso de ciudadanos que quiera hacer uso de este derecho que la Xunta pone en vigor “por obligación legal”, según remarcó.

“Si hay peticiones o no, pensamos que sí, pero no tenemos acreditación en tanto que el plazo no se abrió”, ha explicado el presidente de la Xunta.

Así, “la Xunta tiene preparados los tres documentosnecesarios por obligación legal para cumplir esta ley” de hecho, el protocolo sobre el procedimiento ya está publicado en la web del Servizo Gallego de Salud (Sergas).