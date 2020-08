A pintora coruñesa Luisa Valdés amosa os cadros de ‘Bivalvos vividores’

A CORUÑA. O novo traballo de Luisa Valdés, a exposición titulada Bivalvos vividores é unha reflexión sobre o paso do tempo e una metáfora da natureza, como reflexo da súa vida. Esta mostra está na galería de arte Parrote (Paseo de la Dársena, 7, baixo) e abre de venres a sábado, de 12 horas a 14 h. e de martes a sábado de 18 h. a 21 h. Nesta obra identifícase con estes bivalvos vividores, estes mexillóns que serven de escusa para reflectir o seu mundo persoal, traballados con detemento e observados, tras unha recollida física na praia. A través destes debuxos amosa a súa percepción da vida, con todo o que esta deixa escrita na súa cuncha. Atrae o contraste entre a súa coiraza exterior, que identifica coa súa propia pel e a súa experiencia como muller, e o interior do bivalvo. “Mexillóns varados na praia, soamente as súas cunchas, a súa capa externa, un final da vida, con toda a súa historia escrita encima, póusanse sobre a area e por fin descansan, exhaustos”, sinalan na nota de prensa desta exposición pictórica aberta ata o vindeiro 18 de setembro. E engaden: “As súas peles conteñen todo ese mundo vivido, un reflexo do pasado estratificado en capas, salpicado de volcáns. Unha vida tumultuosa, como todas, arrolada polo océano”. REDACCIÓN