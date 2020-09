A praia das Catedrais mantén en agosto o número de visitantes

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funcións, Ángeles Vázquez, destacou onte que o Monumento Natural das Catedrais segue a ser o imán turístico da Mariña, xa que -a pesar das circunstancias sociais que caracterizan este verán- no mes de agosto rexistrouse practicamente o mesmo número de autorizacións e de visitantes que no pasado ano.

A conselleira manifestou que a crise sanitaria da covid-19 modificou as pautas do turismo, non só de Galicia senón de todo o mundo; polo que estes datos poden considerarse positivos e bos, sempre analizándoos dentro do contexto actual, marcado por unha diminución importante do fluxo de visitantes debido á crise sanitaria provocado polo coronavirus.

Así, o número total de autorizacións emitidas para visitar o Monumento Natural das Catedrais nos meses de xullo e agosto eleváronse a 153.795, un 18,16 % menos que no mesmo período que no 2019. Aclarou que a baixada rexistrouse principalmente no mes de xullo, debido ás restricións de acceso establecidas nesta comarca. Ángeles Vázquez salientou que esta demanda turística é a proba máis evidente de que Galicia, e A Mariña en particular, ten a sorte de ofrecer unha rica alternativa turística que permite realizar actividades ao aire libre, en espazos abertos e, polo tanto, con moitos puntos a favor neste contexto recente marcado polas precaucións sanitarias que se deben cumprir.

Nese sentido, a responsable de Medio Ambiente recordou que as visitas se realizan seguindo as recomendacións establecidas polas autoridades sanitarias.