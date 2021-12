A presentación da tradución ao galego de ‘La Tribuna’ pecha o Ano Pardo Bazán

Santiago. A Real Academia Galega (RAG) custodia o arquivo persoal de Emilia Pardo Bazán, composto por uns mil documentos que constitúen un patrimonio de valor incalculable do que se nutren investigadores de todo o mundo; e mais boa parte da súa biblioteca persoal na rúa Tabernas da Coruña, a casa onde a escritora pasou a súa infancia e mocidade mergullada nunha atmosfera culta e liberal. O edificio é hoxe a sede da RAG e da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, que foi neste ano do centenario do pasamento da autora escenario dun congreso internacional que reuniu o pasado mes de outubro as principais voces internacionais especialistas na súa vida e obra.

A RAG participou ademais na exposición Emilia Pardo Bazán. O reto da modernidade achegando máis de 70 pezas e documentos. A mostra, coorganizada pola Biblioteca Nacional de España, Acción Cultural Española, a Comunidade de Madrid e a Xunta de Galicia en colaboración co Concello da Coruña e a propia Academia, puido verse primeiro en Madrid e chegou ao Quiosco Alfonso da Coruña o pasado outono, cadrando co congreso internacional dedicado á autora homenaxeada.

En colaboración co Parlamento de Galicia, a RAG editou ademais A educación do home e da muller e outros escritos feministas, un volume coa tradución ao galego de varios artigos que dan conta do pensamento en materia de igualdade de xénero dunha muller adiantada á súa época.

No acto deste xoves, a alcaldesa Inés Rey profundou na pegada que deixou a cidade da Coruña na obra da autora á que neste 2021 se lle rendeu homenaxe con numerosas propostas. “Durante todo o ano quixemos achegar á cidadanía as múltiples facetas desta incrible autora honrando a súa memoria con medio cento de actos”.

O patrocinio da versión en galego de A Tribuna pecha o calendario de celebracións do centenario de Pardo Bazán por parte do Concello da Coruña e tamén doutras institucións e asociacións que sumaron o seu traballo..

O libro abre o catálogo bibliográfico impreso da Fundación Luzes, explicou o seu presidente Manuel Bragado. Trátase dunha edición non venal que ve a luz co patrocinio do Concello da Coruña.