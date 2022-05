A primeira emisión de 24 horas por internet da CRTVG cumpre 25 anos

Santiago. Coincidindo co Día das Letras Galegas, a Televisión de Galicia convertíase en 1997 en pioneira en toda Europa na emisión en tempo real as 24 horas do día. Fai 25 anos, a TVG lograba que os usuarios da Internet da época tiveran acceso durante todo a xornada á emisión de Galicia TV, a súa canle internacional. Toda unha aposta pola innovación tecnolóxica e todo un fito ao abrir tamén unha nova ponte de comunicación entre Galicia e os galegos espallados polo mundo.

Despois dun breve período de probas (abril de 1997), en que se puido constatar unha recepción excelente desde Malaisia a Chile, a TVG convertíase na primeira canle de Europa e a sétima do mundo en emitir en tempo real. Para conectarse, o usuario precisaba dun módem á velocidade de 28,8 kbs.

Ese 17 de maio, ademais de poder elixir a emisión da canle internacional da TVG, os usuarios da páxina da CRTVG dispoñían de vídeos promocionais da Radio Galega e da TVG, amais dun vídeo musical do espazo infantil e xuvenil Xabarín Club e unha entrevista ao lucense Ánxel Fole, escritor homenaxeado ese ano no Día das Letras Galegas.

A aquela primeira acción na Internet de fai 25 anos foron seguindo moitas outras, sempre na liña da innovación no eido dixital. Actualmente, a CRTVG segue a achegarse ás novas linguaxes para alcanzar a todos os públicos nas canles onde se atopan, e para iso experimenta con novos xeitos de comunicación e a innovación tecnolóxica. REDACCIÓN