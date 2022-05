A produción do CDG ‘Ás oito da tarde, cando morren as nais´ viaxa a Portugal

ARTES ESCÉNICAS. A produción do Centro Dramático Galego (CDG) Ás oito da tarde, cando morren as nais viaxa esta semana a Portugal, cunha función en Beja, no marco do Festival Internacional de Teatro do Alentejo, e outra en Coímbra. A xira portuguesa do espectáculo que leva a escena o texto de AveLina Pérez, con dramaturxia e dirección de Marta Pazos, forma parte da aposta pola proxección internacional do teatro galego da unidade teatral da Xunta e polo reforzo da colaboración co país luso. Nesta liña, cómpre salientar tamén que o director do CDG, Fran Núñez, se despraza mañá a Viana do Castelo para presentarlle o sistema de teatro inclusivo a Teatro do Noroeste-Viana do Castelo, interesado na ferramenta.

O Festival Internacional de Teatro do Alentejo representa o grande escenario do sur de Portugal, cunha programación de calidade que nesta edición ten España como país convidado. A función de Ás oito da tarde, cando morren as nais insírese neste contexto e terá lugar o xoves, ás 21,00 horas, no Auditorio Pax Julia de Beja.

Pola súa banda, Coímbra acollerá o espectáculo do CDG no Teatro da Cerca de São Bernardo o sábado 14, ás 21.30 horas. ECG