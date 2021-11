¿A qué se refiere el HOLD en las criptomonedas?

A pesar de que no se compraría o gastaría algo al hacer holding, se toma una decisión a nivel financiero. Por lo tanto, es menester informarse al respecto de este tema y del hodling (que vale decir que no es exactamente lo mismo que el holding). Aunado a ello, es prudente mantener una actitud racional con la estrategia de inversión que se tenga. Es decir, si una persona revisa a diario los precios de las criptomonedas que posea, es probable que quiera venderlas al ver una subida repentina que sobrepase sus expectativas. La recomendación es llevar un registro y chequearlo trimestral o mensualmente, no todos los días. Asimismo, si alguien decide guiarse por lo que recomienda un experto en la materia, es importante forjarse un criterio propio y no actuar a ciegas por lo que diga un especialista. Muchas veces se reitera la importancia de hacer una investigación por cuenta propia, puesto que cada quien vela por sus intereses. Por último, es aconsejable utilizar fondos que de cierta manera “sobren”, es decir, que no estén asignados a gastos fundamentales del hogar, porque siempre existe la posibilidad de perder, así como la chance de ganar.