A Quevedo, autor de la famosa ‘Quédate’, no le molestan las críticas

Madrid. El artista Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido como Quevedo, explicó que no le “molestan” las críticas recibidas por su música, en especial de algunos medios, y ve comprensible, por ejemplo, que “una persona de 50 años” escuche algunas de sus canciones y diga que “son una mierda”.

“Con críticas a gente exitosa como Rosalía, en los medios sobre todo, se ha hecho que crezca su carrera. No lo veo algo malo el estar en boca de la gente, de hecho es lo que hace falta: si hablan de ti es porque haces las cosas bien y no hay que aplaudirle todo a todo el mundo”, apuntó en una entrevista con Europa Press el artista canario.

De hecho, el cantante de Quédate se refirió al éxito alcanzado en España: ”En Latinoamérica hay mucho apoyo, pero todavía falta trabajo allí”, reconoció, donde se siente “muy querido” por el público. “A los medios ya no les gusta tanto, pero es su trabajo y tampoco está mal. Al final tienen que dar una opinión, no me molesta”, indicó.

Quédate convirtió a Quevedo en el primer artista español en alcanzar el número uno de Spotify Global’, ya que en menos de un día superó las diez millones de visitas y ocupó también la primera posición de tendencias en Youtube España. En 2022 colaboró en la canción Cayó la noche Remix, la cual consiguió liderar las listas de Los 50 más virales España y Top 50 España. El músico reconoce que si este éxito se lo hubiera dicho “al Pedro de hace tres años, se habría reído” de él.

“Pero al final veo todo el curro y sus frutos y creo que me lo he trabajado. El éxito tiene cosas buenas y malas, no siempre me levanto superfeliz, tengo mucha ansiedad y estrés por la presión que supone todo lo que ha pasado. Aún así, dentro de lo que cabe estoy contento porque estoy viviendo algo que me gusta”, apuntó el músico, quien participó junto a Lola Índigo en los encuentros organizados por Mahou bajo el lema ‘Madrid nos lía’.

A pesar de reconocer que tiene “mucho cariño” a Quédate, también asegura que lo llegó a “aborrecer un poco”. “Al final se hace mucha música y cuando te repiten tanto un tema, no solo yo, sino la gente termina por aborrecerlo: la música es cíclica y no puedes tener ahí siempre un tema funcionando”, indicó el cantante. EP