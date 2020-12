A RAG celebra a Carvalho Calero, mestre “da cultura galega do XX”

A Real Academia Galega (RAG) celebrou onte o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas dedicado ao filólogo e escritor Ricardo Carvalho Calero (Ferrol, 1910-Santiago, 1990) no paraninfo da Universidade de Santiago (USC), no mesmo edificio en que impartiu clases como primeiro catedrático de lingua e literatura galegas en Galicia. Nun acto que contou coa participación do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Na súa intervención, Feijóo explicou que Carvalho Calero, que abrazou as teses lusófonas, reparou “na Europa máis próxima representada por Portugal” e engadiu que “loita por un reencontro co pobo irmán do que nos afastan ventureiros acontecementos e ao que nos achegan afectos nunca esmorecidos”.

“Máis aló de controversias eruditas sobre os formatos ortográficos, a intuición de don Ricardo anticípase con acerto aos nosos tempos”, subliñou a continuación.

Como mostra do “amplo legado” de Carvalho Calero, Feijóo mencionou “os seus estudos, a súa poesía, os seus ensaios, a súa novelística, a súa capacidade oratoria” e a “herdanza viva” que deixa nos seus alumnos e discípulos, moitos deles membros actuais da RAG como o seu presidente, Víctor F. Freixanes. O presidente da Xunta parouse na biografía do autor ferrolán para destacar que foi “primeiro en moitas cousas”, como o demostra que ocupou a primeira cátedra de lingua e literatura galegas, ademais de ser un “adiantado dos vínculos” entre Portugal e Galicia. Uns vínculos que na actualidade, en palabras de Feijóo, veñen “reforzados grazas á pertenza ao proxecto europeo” e ao “feliz reflexo legal” que é a coñecida como Lei Paz Andrade de 2014, que busca aproveitar os “vínculos coa lusofonía” e permite “que haxa máis de 4.000 alumnos de portugués” na comunidade galega.

A sesión de onte constou de tres alocucións académicas que profundaron na vida, na poesía e nas contribucións ao estudo científico do galego, do filólogo, profesor, escritor e académico ao que a Real Academia Galega lle rendeu homenaxe este ano a cargo de Margarita Ledo, Ramón Villares e Francisco Fernández Rei. O presidente da RAG, Víctor F. Freixanes, reivindicou o exemplo de don Ricardo, “un referente no que podemos e debemos seguir traballando alén do ano da homenaxe”, e mais a presenza do galego en todos os ámbitos.

“Nestes días en que volve a discutirse a utilidade dos idiomas e alguén quere reducir a cuestión a termos cuantitativos e excluíntes, a Real Academia Galega reivindica o uso e a presenza da nosa lingua en todos os ámbitos, como fixeron os precursores das Irmandades da Fala, os precursores de Nós: uso e presenza tamén no ámbito educativo, en todas as materias, sen excepcións, pensando especialmente nas novas xeracións, ás que debemos dotar de ferramentas e espazos de actividade para o seu desenvolvemento”, expresou Freixanes.

O presidente da Real Academia avanzou que a institución iniciou contactos con Euskaltzaindia e mais co Institut d’Estudis Catalans para “abrir un debate sincero e interesar a todo o Estado español nun patrimonio que quixeramos que se considerase común, un patrimonio (as linguas de España, que dicía o poeta vasco Aresti), que nos compromete a todos e do que debemos sentírmonos copartícipes e orgullosos”, engadiu Freixanes.

E demandou ademais aos poderes políticos, económicos e mediáticos “un apoio decidido” á difusión da lingua e da cultura galegas.

“Somos conscientes de que unha cultura é fundamentalmente un espazo de comunicación, no que nos socializamos e sobre o que construímos o futuro na medida en que nos comunicamos e nos abrimos ao mundo. Somos universais porque queremos e sabemos estar no mundo, que é a contemporaneidade”, rematou.