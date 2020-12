A RAG celebra o 12 de decembro o Día das Letras Galegas

A Real Academia Galega celebrará o sábado 12 de decembro o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas dedicado ete ano a Ricardo Carvalho Calero.

A celebración terá lugar no paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela (USC), no mesmo edificio en que impartiu clases como primeiro catedrático de Lingüística e Literatura Galega desta institución.

O acto, que tivo que ser adiado por mor da situación sanitaria, incluirá catro alocucións sobre a vida e o legado intelectual de quen é unha das figuras máis relevantes da cultura galega da segunda metade do século XX, a cargo da académica Margarita Ledo Andión e dos académicos Xesús Alonso Montero, Ramón Villares e Francisco Fernández Rei. A sesión poderá seguirse en directo a través de academia.gal.

O pleno extraordinario constitúe o acto central arredor da figura á que a Academia lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. A institución seguirá a celebrar nas vindeiras semanas o seu legado coa presentación do epistolario que reúne as cartas que intercambiou con Ramón Otero Pedrayo e a resolución do concurso Contádenos o voso Día das Letras.

A RAG abriu o Ano Carvalho Calero en Ferrol coa presentación do proxecto web para o público infantil Primavera das Letras, un espazo que cobrou especial relevancia durante o confinamento, que obrigou a pospoñer a programación presencial.

A institución reforzou no escenario marcado pola pandemia as iniciativas dixitais con experiencias como a serie de micropezas audiovisuais Unha palabra para don Ricardo e a posta en marcha dun sitio web dedicado a Carvalho Calero que avanza a que será a nova imaxe na Rede da RAG.

A programación presencial retomouse en outono coa celebración do Simposio Ricardo Carvalho, que inaugurou unha nova etapa en que os principais eventos da RAG están a ser emitidos en directo a través de academia.gal.

As catros xornadas do programa, que poden verse na mesma web, permitiron afondar na vida e na obra de Carvalho Calero da man de Carmen Blanco, Justo Beramendi, José-Martinho Montero Santalha, Dolores Vilavedra, Pilar García Negro, Alberte Valverde, Pilar Pallarés, Henrique Rabuñal, Laura Tato, Rosario Álvarez, Henrique Monteagudo, Eduardo Maragoto e Serafín Alonso Pintos.