A RAG e o Concello de A Coruña van lembrar a Emilia Pardo Bazán

Santiago. O presidente da Real Academia Galega (RAG) e a

alcaldesa da Coruña abordaron onte nun encontro institucional a celebración en 2021 do centenario do pasamento de Emilia Pardo Bazán. A rexedora recibiu no

Pazo de María Pita a Víctor F. Freixanes e mais a académica Marilar Aleixandre, coordinadora da institución das actividades do centenario por parte da RAG.

Tras a xuntanza, o presidente da Academia salientou que A Coruña debe ter o protagonismo que merece nesta efeméride. Pardo Bazán naceu en 1851 na cidade que convertería na súa Marineda literaria. A Coruña é tamén a sede da RAG, depositaria histórica do patrimonio bibliográfico e documental da escritora, que foi nomeada presidenta de honra cando a institución se fundou en 1905, lembrou Freixanes. A antiga casa familiar da autora é ademais a sede da Academia, que acolle na primeira planta do inmoble a Casa-Museo Emilia Pardo Bazán. REDACCIÓN