A RAG recibe a Lojo coma nova membro

A Real Academia Galega recibirá como membro de honra o vindeiro mércores unha nova embaixadora da cultura galega en América, a escritora e investigadora María Rosa Lojo (Buenos Aires, 1954). Filla de nai castelá e de pai de Boiro, a autora é unha das figuras máis internacionais das letras arxentinas contemporáneas. A académica pronunciará o discurso titulado “Unha galega filla en Buenos Aires” nunha sesión extraordinaria que terá lugar as 19:30 horas no salón de actos da RAG (rúa Tabernas, 11, A Coruña). Responderalle en nome da RAG o presidente Víctor F. Freixanes. O acto, aberto ao público, poderá seguirse dende academia.gal.

A RAG nomeou a Lojo membro de honra no pleno celebrado a finais de decembro de 2019 pero o ingreso adiouse pola pandemia.

A emigración e o exilio galego na Arxentina están moi presentes na obra creativa e nos ensaios de investigación da autora, preocupada pola restauración do legado galego no seu país como elemento fundador da súa nacionalidade. Tamén realiza tarefas de divulgación entre a colectividade galega en Arxentina e en foros internacionais.

Lojo é doutora en Letras pola Universidade de Buenos Aires, foi investigadora principal do Consello Nacional de Investigacións Científicas e Técnicas de Arxentina e é directora académica do Centro de Edicións Estudos Críticos de Literatura Arxentina na Facultade de Filosofía, Letras e Estudos Orientais da Universidade do Salvador, na capital porteña.