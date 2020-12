A Real Academia Galega e a USC presentan o proxecto ‘Novas voces para a lingua’

A Coruña. Conseguiremos. Este é o título, e a declaración de intencións, coa que bota a andar Novas voces para a lingua, o proxecto que a Real Academia Galega e a Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago promoven para conectar a mocidade co idioma.

A iniciativa arrinca cunha serie de cinco pezas audiovisuais protagonizada por mozos e mozas que son exemplo da Galicia con máis talento e que empregan o galego en todos os contextos da vida, da creación e do desenvolvemento profesional.

Os músicos Alejandro Guillán Baiuca e Laura Lamontagne, o director de cine Andrés Goteira, as actrices da Panadaría Teatro, a psiquiatra e divulgadora Iria Veiga e o xenetista Ángel Carracedo son parte do elenco da serie Conseguiremos, a resposta á proposta da RAG que concibiron Paula Quiroga (directora), Lois Alcayde (guionista) e Meritxell Álvarez (produtora).

Os tres estudantes de Xornalismo e Comunicación Audiovisual fixeron realidade a primeira edición do proxecto co apoio doutros tres docentes da súa facultade e da propia Academia.

O primeiro capítulo, protagonizado por Verónica Boquete e gravado no estadio que leva o seu nome, pode verse dende onte, xunto á presentación da serie, no novo espazo dedicado ao audiovisual da web da RAG, ao que se irán incorporando nas vindeiras semanas as demais pezas.

“Co título xenérico Conseguiremos, que é tamén unha declaración de intencións, vontade e entusiasmo, os autores e os protagonistas da serie queren amosar unha maneira de falar a lingua galega, a lingua dos seus pais, mais sobre todo a lingua que eles e elas, as novas xeracións, escollen libremente non só para expresarse e relacionarse senón para crear, para vivir a contemporaneidade, para producir cultura e mesmo para desenvolverse profesionalmente no mundo das artes escénicas, a música, a ciencia, o deporte, o cinema...”, salientou o presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes.

“Queremos darlles voz a novos creadores e creadoras que nos instalan decididamente, con afouteza e sen complexos, no século XXI. A lingua é nosa, facémola entre todos. Cada xeración é un pulo de esperanza, unha voz que inaugura o mundo”, engadiu o presidente da RAG.

A produción de Conseguiremos foi posible grazas á colaboración xenerosa dos protagonistas e ao apoio de Ana Isabel Rodríguez, Gaspar Broullón e Martín Vaz, profesores da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC, que participaron na presentación canda Víctor F. Freixanes, os tres autores da serie, o decano do centro, Xosé Ramón Pousa e varios participantes na serie. A colaboración insírese no marco do proxecto Novas voces para a lingua, que continuará este curso. ECG