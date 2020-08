‘A revista’ empeza a semana falando da boa alimentación

Santiago. O espazo A Revista falará hoxe na TVG sobre a versatilidade do mirabel, unha froita que se produce moi ben en Galicia, entre outros, con Salvador González, administrador de Mirabel do Rosal. Relacionado con esta froita, o espazo interesarase por unha xenebra de mirabel, elaborada de xeito artesanal coa destilación doutro produto autóctono galego, como é a uva albariño.

María Solar seguirá falando de alimentación coa nutricionista Lidia Folgar e recibirá, amais, no estudio a Rocío Garrido Caramés, responsable do blog gastronómico La cociña de mi abuelo, sitio web onde os usuarios atopan consellos, receitas, obradoiros de cociña e asesoramento á hora de mercar os produtos. Amais, un equipo do programa conectará, en directo, con Mapus Cabrera, á fronte do restaurante O Croque, en Bouzas, local considerado coma o paraíso das croquetas, pola calidade e gran variedade de sabores que oferta.

E como cada luns, o magazine exporá coa xornalista do xornal ABC Patricia Abet e o avogado Alejandro Vega os temas de sucesos máis destacables dos últimos días. Amais, estará no programa a colaboradora e xornalista Carla Reyes.

E tamén hoxe en Cantas ou non?, o concurso musical que emite Televisión de Galicia (TVG), de luns a venres, a partir das 19.25 horas, chega hoxe a Cambados. Os concursantes seleccionados demostrarán ser uns auténticos profesionais do karaoke para levar o premio do concurso acompañados polos presentadores Fran Cañotas e Noelia Rey. De luns a xoves, seis cantareiras e cantareiros terán que convencer o xurado do programa e o público asistente de que a súa interpretación é a mellor.

Os dous mellores de cada día enfrontaranse o venres na gran final, onde só pode vencer un dos oito finalistas. O casting para participar está aberto durante toda a produción do programa.

As persoas interesadas en intervir poden enviar un vídeo presentándose e cantando a súa canción favorita ao WhatsApp ao teléfono 687 208 550. Só poden facelo persoas maiores de idade. Nas próximas semanas, o programa visitará as comarcas de Bergantiños, Celanova e Melide, polo que o programa anima a todas as personas interesadas en pasar un bo rato a probar sorte

Por otra banda, X. H. Rivadulla Corcón regresa este luns á noite á TVG cunha nova entrega de O son da ribeira, programa que quere poñer en valor o tesouro musical da cultura mariñeira. Un espazo onde as agrupacións musicais do mundo do mar poden presentar a súa música, ao tempo que fan visible a relación desta música cos diferentes traballos do mar.

A memoria é moi importante no universo mariñeiro, na forma de entender a vida e de desenvolver o traballo dáselle un valor fundamental á experiencia. Isto tamén sucede no ámbito da música mariñeira, e un exemplo moi claro disto atópase no porto de Corcubión, para coñecer os sons que inspiraron tres irmás co alcume das Xaviñanas, que a mediados do século pasado cantaban xunto ao mar de Corcubión. Para poñer a música do mar no seu propio contexto, tamén falará, neste caso, con traballadoras do mar, como é o caso da mariscadora Olimpia Louzán e coa mariñeira Jenifer Suárez. Conversarase con Xurxo Fernandes, músico. ECG