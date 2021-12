‘A Revista’ fala da Gala Internacional de Maxia Xacobeo 2021-2022

A revista inicia o seu tempo este luns na TVG conectando con Vigo, onde hoxe se celebrar a I Gala Internacional de Maxia Xacobeo 21-22, un evento en que se darán cita artistas de gran renome, coma Juan Tamariz, Dani Daortiz, Mag Lari, Dania Díaz, Yann Frisch, Anthony Blake e Roberto Lolo. O espazo realizará outra conexión en directo en Compostela co garda civil de Tráfico Héctor Teixeira para interesarse pola marcha dun control do consumo de alcol en condutores.

No estudio de gravación, a presentadora Loly Gómez conversará con Javier Abia sobre o premio SofIA, un reto organizado por Telefónica e baseado nos coñecementos do equipo de Fogar Dixital, co obxectivo de estimular a presentación de ideas e propostas que melloren a vida das persoas no seu fogar, e no que se implicaron os ámbitos empresarial e universitario.

No espazo deste luns falarase tamén do galo de curral de Vila de Cruces, produto de gran calidade, criado de forma natural e integrado na Rede Europea de Patrimonio Gastronómico, que promove os produtos locais e a cociña tradicional.

Por outra banda, hoxe nun novo capítulo da serie Auga Seca, a policía atopa un novo alixo de armas no apartamento de Raquel, a moza de Fran, o que forma parte da manobra de distracción de Mauro. A confesión de Leo identifica a Fran como o terceiro membro da banda, confirmándoo como parte da trama de tráfico de armas. ecg