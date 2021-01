‘A revista’ fala hoxe da COVID, de Parkinson e de galletas artesanais

O programa A revista (Televisión de Galicia) recibirá hoxe no estudio a María José Novoa, directora técnica xeral da entidade Asociación de Axuda ao Enfermo Mental A Mariña, en cuxa residencia de Cervo están cociñando unhas galletas artesanais como terapia para ser máis felices nesta etapa en que a pandemia está afectando á saúde mental das persoas.

Para falar tamén sobre esta iniciativa, que forma parte do proxecto Mental help chefs (cociñeiros da saúde mental), co que buscan visibilizar a enfermidade e espertar un sorriso nas persoas que reciban os doces que elaboran, contarase coa colaboración da cociñeira Lola Rouco. O impacto da covidnos pacientes con enfermidade de Parkinson será outro dos temas que se abordarán este luns no estudio do programa da TVG, con Diego Santos, neurólogo do Chuac e vicepresidente da Fundación Curemos el Parkinson, que acaba de ser elixido coordinador do grupo de Estudio de Trastornos do Movemento da Sociedad Española de Neurología, e con Eduardo Fernández, vicepresidente da Asociación de Parkinson de Lugo.

E coma cada luns, a presentadora Loly Gómez deste espazo da canle pública galega desenvolverá unha mesa de sucesos na compaña do avogado penalista Alejandro Vega e da xornalista do diario ABC Patricia Abet, para analizar algúns dos crimes e das novas máis salientables dos últimos días nos eidos da política e máis outras áreas.