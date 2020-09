‘A Revista Fin de Semana’ fala de Pontevedra e Vigo

Santiago. O magazine da TVG A Revista Fin de Semana visitará en directo, hoxe,o Parque Forestal de San Miguel de Oia (Vigo), onde se celebra The Wild Fest, un evento sostible de actividades culturais, deportivas e artesanais.

No estudio de gravación, o espazo falará coa avogada Ana Camiño sobre as consecuencias legais que poden existir no caso de non levar aos nenos ao colexio por mor da pandemia.

Tamén visitará o programa a psicopedagoga María José Facal, quen falará sobre a volta ao cole e ofrecerá consellos tanto para pais e nais, como para os seus fillos e fillas. Ademais, o programa dedicará tempo a falar do aumento da ocupación ilegal de casas baleiras con Rubén López, responsable de comunicación da empresa Mi casa no es la Tuya para frear este tipo de ocupacións.

Por outra banda, o magazine tamén recibirá no estudio a César Sánchez Ballesteros, presidente da Federación Provincial de Empresarios de Hostalería de Pontevedra (Feprohos), para comentar en que consiste o labor dos asesores Covid, que percorren os locais de hostalería de Pontevedra para detectar e corrixir erros.

Por outra banda, tamén hoxe na grella da Televisión de Galicia, van botar unha nova entrega do programa Aquí Hai Verán, que vén cargado da ledicia e o divertimento que deixa na nosa terra este verán 2020 tan atípico.

O espazo presentado por Tania Veiras e Silvana Moril estará na Romaría dos Milagres de Requián, na Estrada, unha cita en que non faltaron a misa solemne, a sesión vermú, o polbo e o churrasco e as actuacións musicais. Os asistentes á festa amosarán que ten de especial esta Virxe.

Os espectadores tamén saberán o que aconteceu na XXX Festa da Anguía e Mostra da Caña do País en Valga. Ademais da tradicional degustación de tapas de anguía nos locais hostaleiros da zona, tamén houbo acendido das potas para a demostración do destilado da augardente, sesión de baile e coreografías, maxia, concertos e moitas outras actividades que encheron de ledicia o día grande destas festas no concello pontevedrés.

Este ano, o Festival de Cans, un certame diferente, divertido e que forma parte da cultura galega, trasládase ao mes de setembro. Esta cita deixará charlas, proxeccións, concertos e moitas outras actividades das que dará conta hoxe Aquí Hai Verán. Ademais, o programa amosará como é un ambiente dunha noite de verán en Vigo.

A TVG conta tamén hoxe cunha cita coa gastronomía: A Cociñeta. Este espazo que, en cada programa, se achega a un punto do noso territorio para argallar unha importante e sentida homenaxe a alguén que ben o mereza pero falando tamén de bo xantar, hoxe... conta con Susana e Saínza Seivane, dúas irmás moi vencelladas á nosa música (como delata o seu ilustre apelido), que cada noitiña daqueles días de confinamento, deron un pequeno concerto aos seus veciños da parroquia de Pravio, en Cambre (A Coruña).

Os vídeos das irmás non tardaron en facerse virais pero neste caso son os seus veciños de Pravio, así como os seus familiares e amigos, os que queren argallar esta homenaxe, por ser exemplo para toda a comunidade, cando foi máis preciso, agasallando de música, pratos e sorrisos aos que tiñan máis cerca. ECG