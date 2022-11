A serie ‘Grandes Artistas de Galicia’ dedica un libro a María Antonia Dans

A Coruña. A Deputación da Coruña presentou onte na sede da Real Academia de Belas Artes, na cidade herculina, o novo libro da colección Grandes Artistas de Galicia, dedicado á pintora coruñesa María Antonia Dans. O deputado e portavoz do goberno provincial, Bernardo Fernández, explicou que “María Antonia Dans é unha das nosas grandes artistas e, no ano do seu centenario, cremos que a súa traxectoria artística, o seu permanente compromiso coa igualdade e o seu amor por unha Galicia omnipresente na súa obra, merecían un recoñecemento especial”, afirmou.

Bernardo Fernández lembrou que “Dans destacou sempre pola súa visión comprometida con derrubar os muros da desigualdade e hoxe, aquí, tiramos unha pedra máis dese muro, xa que este volume é o primeiro que dedicamos a unha muller dentro da colección Grandes Artistas de Galicia, unha homenaxe xusta e merecida á súa brillante traxectoria artística”.

Lembrou, ademais, que nesta serie hai libros dedicados a Isaac Díaz Pardo, Eugenio Granell, Carlos Maside, Luis Seoane, Lugrís Vadillo, Lago Rivera ou Alberto Datas, entre outros, “pero faltaban os nomes femininos que tamén contribuíron a facer grande a arte galega”. “Ao igual que non se poden entender as letras galegas sen a contribución de Rosalía de Castro, non se pode entender a arte alega sen figuras como Maruxa Mallo, Julia Minguillón, María Corredoira, Elena Gago ou a propia María Antonia Dans”, subliñou Fernández.

Este volume de 425 páxinas escrito pola crítica especialista en arte e comisaria de exposicións Rosario Sarmiento afonda non só no coñecemento da biografía de María Antonia Dans e a súa obra, senón no estudo e investigación que segue sendo necesaria arredor do papel que as mulleres cumpriron na arte tanto dentro como fóra de Galicia. ecg