A serie turca ‘Irmáns’ chega a TVG, que hoxe ten ‘Bamboleo’

A emoción e o amor serán protagonistas nas tardes de verán da Televisión de Galicia (TVG), que se suma ao fenómeno mundial da nova ficción turca e estreará proximamente a serie de éxito internacional Irmáns, unha ficción de 50 capítulos que se ofrecerá de luns a venres. Con ela, os espectadores poderán escoitar, por primeira vez, os actores turcos falando en galego. Trátase da estrea absoluta en España da serie, unha compra conxunta realizada polas televisións autonómicas agrupadas en Forta, que se emitirá en TV3, Canal Sur e na Televisión Canaria, pero que se verá primeiro nas pantallas galegas.



NOVIDADE. E xa hoxe na grella da mesma Televisión de Galicia, estrease ás 18.00 horas, Facendo as Américas, un programa de entrevistas a personaxes galegos ou con raíces galegas que un día decidiron emprender unha nova vida e probar sorte emigrando a Latinoamérica.

Unha viaxe ata A Arxentina, O Brasil, México e Panamá para coñecer de primeira man a traxectoria persoal e profesional de persoeiros de éxito con raíces galegas da talla do documentalista Demetrio Bilbatúa; o actor Eduardo Blanco; os empresarios Benito Blanco e Olegario Vázquez Raña; a relixiosa Sor Salud; o Premio Novel Adolfo Pérez Esquivel; ou o actual presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, que serán algúns dos protagonistas deste novo formato. Conducido polas actrices Ana Feijóo e Estíbaliz Veiga, Facendo as Américas presentaranos a eses galegos que arriscaron todo canto tiñan para buscar o éxito alén das súas fronteiras. Cun ton amable no que predomina o rigor, os datos, o sentimento, a emotividade e tamén o bo humor, narraremos a través das entrevistas a importantes persoeiros galegos ou os seus descendentes, as circunstancias, dificultades, superacións e anécdotas que a emigración provoco nas súas vidas así como a pegada que imprimiron nos seus respectivos países de adopción.

MÚSICA. E hoxe o artista madrileño David Otero e a banda ourensá The Tetas’ Van serán os convidados desta noite en Bamboleo. Coma cada sábado, o espazo presentado por Xosé Manuel Piñeiro contará coa mellor selección de música e baile para ofrecer un espectáculo único.

A música máis festiva encherá de ritmo o estudio da man da orquestra Olympus, mentres que no Dirtidansi, o espazo reservado ao baile máis estiloso, o protagonismo será para Gabi e Stefi, dous fantásticos profesionais en ritmo latinos, que amosarán o seu gran talento en salsa e bachata. E no Agora ou Nunca, Ana Losada e Vero Coronel interpretarán dous éxitos musicais: Someone you loved, de Lewis Capaldi, e Aleluya, de Leonard Cohen.

E na sección A Jrileira, a proba para entidades deportivas, contará coa participación de dous clubs das Pontes. Irea representará o club Rugby Fendetestas e Sonia, o club Lago DVSport fútbol sala. Nesta ocasión, tocará cantar Calma, de Pedro Capó.