A serie web da RAG afonda no compromiso galego de Florencio Delgado

Santiago. Tras o retrato máis íntimo e familiar do protagonista do Día das Letras Galegas 2022 que centrou o primeiro capítulo de Florencio Delgado Gurriarán. O soño da Galicia infinda, a serie web da Real Academia Galega afonda no novo episodio que estrea hoxe no activismo galeguista do poeta valdeorrés e nos anos da guerra civil. Logo de ter que fuxir do seu fogar, Delgado Gurriarán participou na organización da resistencia republicana, escribindo en páxinas como as de Nueva Galicia. Portavoz de los antifascistas gallegos, onde viron a luz, entre outros, os seus versos satíricos sobre o golpista Francisco Franco; ou implicándose nos labores de evacuación cara ao exilio de compatriotas. O episodio que narra esta etapa vital do autor e da historia do s. XX pode verse xa en academia.gal e na canle de Youtube da institución.

O compromiso e a guerra relata como Florencio Delgado Gurriarán inicia a súa actividade política como galeguista en Valdeorras, onde foi un dos principais impulsores das Irmandades da Fala da comarca; a entrada en contacto con intelectuais galeguistas como Otero Pedrayo ou Castelao e a militancia no Partido Galeguista. Co comezo da guerra civil, o avogado poeta tivo que fuxir, primeiro a Portugal e despois a Francia. No ano 1938 chegaría a Barcelona, onde se incorporou á organización na resistencia do Partido Galeguista e desempeñou un papel clave na axuda a refuxiados republicanos, primeiro para saíren de Galicia e despois, cara ao final da guerra, para poñeren rumbo ao exilio en México.

A serie conta coa colaboración especial do actor valdeorrés Paco Campos, que interpreta poemas de Florencio Delgado Gurriarán. Neste episodio recita Home pequeno-fol de veneno, unha sátira sobre o ditador Francisco Franco publicada por primeira vez no ano 1938 en Nueva Galicia. Portavoz de los antifascistas gallegos e recollida despois no Cancioneiro da loita galega. O volume foi editado en 1943 polo Partido Galeguista en México, xa dende o exilio, a etapa na que se centrará o terceiro episodio de Florencio Delgado Gurriarán. O soño da Galicia infinda. REDACCIÓN