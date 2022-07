A Televisión de Galicia é a canle autonómica máis vista

A segunda onda de 2022 do Estudo Xeral de Medios, coñecida este martes, sinala o liderado absoluto da TVG, tanto nesta onda coma no ano móbil e todos os días da semana.

Televisión de Galicia logra un 22,4% de cota de audiencia no período de luns a venres, a 4,1 puntos do seguinte competidor, Antena 3 (18,3%). TVG tamén é a canle líder entre as televisións autonómicas, superando ao seguinte competidor en 4,3 puntos.

A TVG lidera as faixas de maior consumo televisivo, pola mañá, ao mediodía e o prime time. Por días destacan os bos datos dos luns, cun 23,1%, os martes cun 23,2% e os venres cunha cota do 26,6%. E na franxa do prime time, a máis seguida do día, salienta a audiencia dos venres, día de emisión do programa de música e entretemento ‘Luar’ cunha cota media do 27%.

Os informativos da Galega, lídereS. Na franxa informativa e da sobremesa, entre as 13:30 e as 17:00 horas, na que a TVG emite o bloque informativo do ‘Galicia Noticias’ e o ‘Telexornal Mediodía’ obtén un marcado liderado ao mediar unha cota do 36,3%. O seguinte competidor é Antena 3 cunha media do 16,4%. Na faixa da mañá entre as 8:00 e as 13.30 h tamén lidera a TVG cun 14,4%. Na faixa da noite (20:00-4:00), onde se encadra o prime time, a TVG lidera de novo cun 18,8% supera en máis dun punto ao seguinte competidor.

Os datos dos dous medidores independentes, tanto EXM como Kantar Media, reflicten a solidez da programación da TVG e a súa conexión co público galego en todas as faixas horarias tanto en informativos como nos programas de entretemento.

O conxunto de emisoras da Radio Galega acada unha audiencia histórica ao sumar 212.000 oíntes de luns a venres, segundo a onda do Estudo Xeral de Medios publicada este 5 de xullo. A Radio Galega é a emisora xeralista que máis medra en Galicia e alcanza os 194.000 oíntes de luns a venres, e Radio Galega Música alcanza os 18.000 neste período. A Radio Galega é a emisora que máis medra tamén de entre todas as que compoñen a FORTA. Nas últimas tres temporadas, a Radio Galega logrou superar seis veces a barreira dos 200.000 oíntes.

O incremento de audiencia da Radio Galega tamén se produce no acumulado de toda a temporada, cunha suba dun 18% de luns a venres, con 30.000 oíntes máis, e dun 15% de luns a domingo, ao engadir 23.000. Con respecto ao mesmo período de hai un ano, é dicir, a segunda onda de 2021, a Radio Galega suma 70.000 oíntes de luns a domingo e 87.000 de luns a venres.

Programas. Os informativos e magazines da Radio Galega experimentan un importante ascenso. O ‘Galicia por Diante’ da Radio Galega suma 118.000 oíntes, 54.000 máis que na última onda de 2022 e 53.000 máis que hai un ano, e lidera no tramo informativo das fins de semana.

Os informativos da Radio Galega saen reforzados do EXM deste mes de xullo e rexistran os mellores datos da serie histórica. Así a A Crónica na edición das 14.00 h, alcanzou o dobre de oíntes que hai un ano.

Ademais, neste 2022 segue a consolidarse o proxecto podcast radiogalegapodcast.gal, nado a finais de 2021 e que segue sumando contidos, con novos podcasts nativos dixitais á marxe dos patróns horarios da radio e coa vontade de alcanzar diferentes públicos niño.