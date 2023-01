A TVG cerra 2022 cos mellores datos de audiencia desde o 2013

A Televisión de Galicia pechou 2022 cunha cota media do 10,5 %, o mellor dato desde o ano 2013, segundo os datos de Kantar Media feitos públicos neste inicio de 2023. E no prime time, a franxa de máis consumo do día, TVG acada un 11,1 %, dato superior tamén ao dos cinco anos precedentes. Nun contorno de máxima competencia e fragmentación das audiencias, a Galega celebra o incremento constante de audiencia grazas ao respaldo da cidadanía á programación, tanto de informativos como de entretemento.

Líderes en informativos. Os informativos máis vistos do ano en ámbito Galicia foron os da TVG. Estes espazos acadaron unha audiencia total no ano de 2.412.000 telespectadores, o 92,3 % dos galegos de 4 e máis anos. Medraron todos os informativos sendo a franxa do mediodía a de máximo consumo co ‘Galicia Noticias’ e o ‘Telexornal Mediodía’, este último pecha 2022 cun 19,3 % de audiencia media de luns a venres, e hai que salientar o notable crecemento dos matinais ‘Bos Días’ (cun aumento do 47,6%) e ‘A Revista’ (que medra un 16,3%).

No entretemento, o prime time da Galega destaca de entre o resto de ofertas. Neste punto, cun 11,1 %, a TVG acada a cota de pantalla anual máis alta dos últimos cinco anos, desde 2017.

Líder tamén en Nadal e Fin de Ano. Os galegos elixiron a súa canle para despedir 2022. A TVG foi líder en Galicia o día de Fin de Ano cunha cota do 15 %. A seguinte canle na xornada foi La1, seguida de Antena 3. A Galega repetiu o liderado na franxa do prime time, cunha cota de pantalla do 20,6 %. O ‘Especial Fin de Ano’ chegou a unha cota do 23,9 %.

A TVG está sendo a canle máis vista en Galicia nas festas de Nadal. A programación deseñada para despedir o ano, con especiais dos programas máis queridos polos espectadores, como ‘Atrápame se podes. Edición Nadal’ ou ‘Land Rober Tunai Show’, así como ‘Juan Pardo, o sucesor’, entre outros, obtivo o apoio dos espectadores, cunha cota media do 17 % o 25 de decembro, por diante de Antena 3, La 1 e Telecinco.

Programación de hoxe. O Tupper Club Especial Nadal pon esta noite a proba os presentadores dalgúns dos espazos máis emblemáticos da Televisión de Galicia. Enfrontará a Bamboleo, Land Rober Tunai Show e Galicia Bonita nesta edición estelar do programa, en que só pode quedar un gañador. En que programa estarán os mellores cociñeiros da Galega?

O programa especial manterá a dinámica habitual, que enfronta tres celebrities galegas para facerse coa vitoria neste divertido concurso, sen que ningún deles saiba contra quen compite ata verlle a cara. Deben facer chegar os pratos elaborados aos seus rivais de forma anónima e votarse entre eles, sendo decisivo o voto de Álex Iglesias, chef do restaurante Cabanas, en Lalín, e presentador do espazo das noites dos martes.

Nesta edición especial de Nadal increméntase o número de participantes, xa que, polo Bamboleo competirán Xosé Manuel Piñeiro e Damián Cortés, que cociñarán pescada con ovos, patacas e olivas; polo Land Rober Tunai Show, Roberto Vilar, que preparará unhas nécoras ao sal, e, pola parte do Galicia Bonita, Rosa Facal e Carlos Vélez, que se atreverán cun cordeiro ao forno con patacas panadeira.

Todos eles terán que demostrarán as súas habilidades culinarias, pero tamén compartirán coa audiencia as súas historias e lembranzas máis persoais destas datas tan sinaladas.