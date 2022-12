A TVG estrea a serie ‘A desorde que deixas’, rodado en Galicia

A Televisión de Galicia estrea esta esta noite ‘A desorde que deixas’, miniserie de oito capítulos baseada na novela de Carlos Montero do mesmo título e protagonizada polo santiagués Tamar Novas, Inma Cuesta e Bárbara Leni. Conta tamén no elenco cos actores galegos Isabel Garrido e Alfonso Agra, e mais con Arón Piper, Roberto Enríquez ou Abril Zamora.

Entre o thriller psicolóxico e o drama, céntrase nunha profesora de instituto, Raquel, que acepta un traballo na vila onde medrou o seu marido, coa intención de darlle unha oportunidade ao seu matrimonio.

Dirixida por Carlos Montero, Silvia Quer e Roger Gual, gravouse en distintas localizacións da provincia de Ourense, entre elas, Celanova, as termas romanas de Bande, a Ribeira Sacra ou a comarca da Baixa Limia.

Co título ‘Na boca do lobo’, no primeiro episodio a docente atopa unha contundente nota nos seus primeiros días de traballo: “E ti canto vas tardar en morrer”.

Axiña descubrirá quen é Viruca, a profesora á que substitúe, e como marcou a vida de todos.

A TVG ofrecerá tamén esta noite o segundo capítulo da serie, titulado ‘Sábeno’, en que, despois de ver violada a súa privacidade e sentirse ameazada, Raquel busca o respecto dos estudantes. Ao mesmo tempo, Roi ábrese a Viruca a través dos seus traballos.

A REVISTA. O lanzador de xabalina galego Gustavo Dacal, récord autonómico na disciplina e dez veces campión de España, contaxiouse en México de dengue, cun pronóstico que se foi complicando nos últimos días e que o obrigou a someterse a tres operacións. Familiares e amigos están a costear o tramento, coa axuda dunha campaña de doazóns. Hoxe visita a revista un dos promotores, Pablo Alberte, coa irmá de Gustavo Dacal, Ángeles Dacal. Explicarán a situación do deportista e a iniciativa que puxeron en marcha para axudalo.

Tamén estarán no estudio Paula Maceiras e Patricia Maceiras, membros da academia de baile Paso a Paso, de Narón. Casi 37 alumnos do centro fixeron posible o lanzamento dun vídeo en que demostran que a danza urbana e a música tradicional galega conviven de xeito espectacular. Virán falar da iniciativa ‘Bailemos como galegos’, nas que ao ritmo da canción ‘Terra’, de Tanxugueiras, escenifican esta fusión.

A presentadora do espazo, Loly Gómez, tamén conversará coa perruqueira María Jesús Martínez e o deseñador Jorge Álvarez sobre os peiteados e tendencias que van triunfar nas festas de Nadal. Pasarán tamén polo matinal Noelia Rey, unha das presentadoras este ano das badaladas de Fin de Ano na Televisión de Galicia, e a bióloga, Xiana Albor, colaboradora habitual do espazo da TVG. Os espectadores tamén recibirán os consellos da presentadora de ‘Polo Rego’, Mercedes Nodar, para ter as hortas niqueladas.