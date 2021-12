A TVG ofrecerá esta noite unha entrega especial do exitoso ‘48 horas para o si’

Santiago. A Televisión de Galicis¡a (TVG) ofrece esta noite unha entrega moi especial de 48 horas para o si, xa que os espectadores poderán ser testemuñas de dúas posibles celebracións do amor con maiúsculas. Cada un dos membros das respectivas parellas, Gelo e Paco, xogaranse con esta iniciativa, o todo polo todo, para preparar en 48 horas a sorpresa de celebrar as súas vodas de ouro con Dolores e Rita. Na edición deste martes verase, con Iolanda Muíños como mestra de cerimonias, que, aínda que 50 anos de casados dan para moitas crises, o maior éxito está en superalas e renovar a relación cunhas segundas nupcias.

Os aspirantes a estas dúas celebracións, Paco e Gelo, organizarán xuntos ambos os dous eventos, aínda que non se coñecían ata a súa chegada a 48 horas para o si.

Os dous noivos van compartir autocaravana dous días e o mesmo proxecto de sorprender as súas respectivas mulleres coas peticións de renovar os votos matrimoniais. Paco, de Ourense, é máis experto nestas lides, xa que buscará casar por terceira vez con Rita, despois de superar un divorcio. Pola súa parte, Gelo, da Coruña, coñeceu no estadio de Riazor a Dolores, cando os dous eran atletas e practicaban deporte.

Tras vencer momentos moi duros, o coruñés buscará dar de novo o paso de casar, 50 anos despois, co amor da súa vida.

As súas respectivas mulleres, Dolores e Rita, acoden enganadas a un programa no que cren que deben demostrar canto coñecen a súa parella despois de tantos anos xuntos. E como hoxe os protagonistas son dous noivos, os cómplices serán eles mesmos, os culpables desta edición, respectivamente.

Conseguirán Paco e Gelo que as súas respectivas mulleres acepten renovar os seus votos esta noite ou viviranse os primeiros non do programa? A resposta, esta noite, nesta nova entrega do exitoso 48 horas para o si. REDACCIÓN