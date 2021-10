A TVG trae contidos protagonizados por mulleres valentes e traballadoras

Santiago. En Feminino Singular coñecerá hoxe dúas mulleres que dedican a súa vida á xudicatura, aínda que desde ámbitos moi diferentes. Dúas mulleres valentes, que loitaron e loitan polos seus soños e que recoñecen que, aínda que en Galicia a xudicatura ten nome de muller, os postos de maior responsabilidade están ocupados por homes.

María Dolores Fernández Galiño é xuíza, fiscal e, desde 2019, a Valedora do Pobo de Galicia. Estudou Dereito na Universidade de Santiago de Compostela, grazas ao esforzo da súa familia, que a educou a ela e á súa irmá na cultura do esforzo. A súa nai loitou para que estudasen unha carreira e conseguiuno. Dolores elixiu Dereito porque pensaba que era unha carreira con saídas. O seu non foi un frechazo, pero si un descubrimento paulatino. Cando se licenciou decidiu preparar as oposicións de xuíza e fiscal xunto á súa parella e marido na actualidade, Fernando Lousada, maxistrado do TSXG. Os dous aprobaron e xuntos iniciaron a súa vida profesional e persoal. Despois dunha carreira xudicial brillante, que comezou en Ponteareas e que continuou en Pontevedra e na Audiencia da Coruña, aceptou a Valeduría do Pobo, un cargo no que admite estar feliz.

A segunda protagonista do programa de hoxe é Iria Platero, avogada por tradición familiar. Emprendeu con 34 anos e, na actualidade, con 41, dirixe dous bufetes cun equipo feminino. Estudou Dereito na USC, pero deixou os estudos durante un tempo para traballar noutros sectores, pero chegou un momento en que se decatou de que tiña que volver á súa vocación e conseguiuno. O que máis lle gusta da xudicatura é axudar a xente e solucionar problemas.

VIVIR AQUÍ. Coa internacionalización da pandemia do coronavirus, parece que todo é global, pero continúa habendo persoas que viven á marxe dos sistemas sociais. Sen enderezo, sen móbil, sen tarxeta sanitaria.... incluílos en propostas colectivas, como a vacinación, non é doado. O espazo Vivir aquí acompañará este domingo un grupo de profesionais acostumados a traballar cos “sen teito” en Pontevedra, que contará como localizan e convencen este tipo de persoas de vacinarse contra a covid-19.

O CLAN DAS MARIÑEIRAS O colectivo do mar en que traballan máis mulleres é o do marisqueo a pé. Nas praias marisqueiras escóitase forte a voz das mulleres e é fascinante o moito que aman o seu oficio as mariscadoras, que loitan por dignificar este oficio e porque se recoñeza o valor económico e cultural do colectivo. Unha delas é Geno Maneiro, a protagonista desta semana do programa O Clan das Mariñeiras, que comeza unha nova temporada na TVG. De nena xa soñaba con seguir o oficio das mulleres da súa familia, pero construír un soño non é doado.

Na aldea da Ribeiriña naceron Geno Maneiro e toda a súa familia. Polas súas rúas xogaba de nena e ía penetrando os seus pulmóns e todo o seu ser da brisa mariña. Na praia da aldea vía traballar as mariscadoras e quería ser como elas e como as mulleres da súa familia, as avoas e a nai, pero naquel tempo había un longo camiño que percorrer para que o marisqueo acadara o recoñecemento, e nisto implicouse Geno.

Na actualidade a situación cambiou moito desde que as súas avoas mariscaban, pero hoxe, a pesar do progreso, ser mariscadora segue sendo un traballo moi esforzado, xa que nin a ameixa nin o berberecho abundan e coller a cota na praia onde traballa Geno non sempre se consegue, pero ela afirma que o segredo está en resistir.