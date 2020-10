“A violencia e o abuso medran en conciencias pouco desenvolvidas”

O ser humano, a vida e a sociedade. Violencia e maltrato. Terceira e cuarta idade. Familia, sociedade. Egoísmo e bondade. Coñecemento do eu. Espiritualidade. Cambio. Estes son os temas que aborda no seu libro de entrevistas. Serviulle de desafogo tratalos?

Serviume de entretemento e reflexión, de forma de comunicación e colaboración. É nutritivo escoitar opinións e perspectivas diferentes dun mesmo tema, e máis aínda cando se pode retroalimentar entre amigos. Enriquecer a visión propia con perspectivas distintas aproxímanos máis ao coñecemento da realidade.

Penso que moitos dos problemas que vivimos como sociedade teñen como orixe a falta de educación. E creo que cada vez imos a peor.

A verdade é que un dos puntos en común nas aportacións dos colaboradores é recoñecer o papel fundamental da educación para mellorarnos: coidarnos máis entre nós, coidar máis á natureza, a ética, a beleza... Pero para que esa educación empape os nosos nenos ten que ir necesariamente acompañada da coherencia cos actos dos educadores. Noutro caso e no mellor dos casos será educación intelectual exclusivamente.

Para os coñecementos máis técnicos e intelectuais están os colexios e as universidades, para as mensaxes que nos farán evolucionar estamos todos. Por iso non podemos descargar a nosa responsabilidade individual só no sistema educativo e nos profesionais da educación. O mundo que lle ensinamos os nosos fillos trascende con moito as mensaxes dentro da aula.

Reclamemos sempre investimento en formación e educación ás nosas administracións e coidemos os nosos hábitos e linguaxe no ámbito público e privado. Se cambiamos as actitudes individuais, acabarase vendo o reflexo na sociedade.

Inda que cada vez os monstros fanse máis grandes, a astucia e a autencicidade, o coidado da natureza e as persoas, a protección do débil e a harmonía na palabra, o pensamento xusto e a ollada intelixente deberan poder vencelos.

E se non a acompañamos de solidariedade... Non me gusta xeneralizar, pero vexo moito egoísmo, sobre todo a raíz da pandemia.

Hai demasiadas agresións no ambiente, violencia verbal e física, tensión e medo que nos fan máis vulnerables ás sombras. Por iso é necesario recuperar o pensamento para librarnos da mediocridade e salvarnos do borde do precipicio.

Rodeouse en Coral de voces e soños de 35 persoas importantes, sobre todo para vostede. Por que razón?

Bueno, o número de persoas foi un pouco o azar e as cuestións que lles plantexo e me plantexo non queren quedar na crítica do mundo que entre todos construímos, uns con máis responsabilidade ca outros, por suposto. Quere ir na procura dos compromisos persoais de cada un, primeiro cos nosos hábitos e despois co xeito de mirar os que nos rodean. As persoas da miña contorna e das miñas relacións son as que mellor coñezo e as que sempre están dispostas a colaborar, por iso foron as primeiras que me viñeron a mente.

Podería compartir con nós algunhas das reflexións das voces?

Pois non me gostaría seleccionar ningún nome porque penso que a diferenza de respostas adáptase a diferentes persoas e nese sentido non hai unas máis relevantes ca outras... aínda que por suposto eu teña as miñas respostas preferidas que son as que resoan máis coas miñas inquedanzas. Pero si é certo que aínda que colaboran persoas de diferentes ámbitos, profesións e idades, hai moitas coñecidas dos círculos universitarios e empresariais da sociedade compostelá e outras anónimas neses ámbitos e sen protagonismo social que son e foron moi relevantes na miña vida.

Ademais, e lamentablemente, estamos nunha sociedade á que lle entusiasma aparentar, con individuos que queren estar sempre por riba dos outros. Moito postureo é o que hai...

Bueno, todos temos luces e sombras e nalgún momento todos nos ocultamos detrás dalgún convencionalismo. Non me gusta opinar do postureo dos demais porque aínda que os camiños para facernos visibles, ás veces non son os máis útiles, todos temos necesidade de que nos recoñezan e valoren.

Imaxino que todo isto que falamos ten repercusións na igualdade... ou na ausencia dela?

Cando falamos de desigualdade nos recursos é obvio que é determinante na diferenza de oportunidades. É necesario que se faga visible unha e outra vez e que os obxectivos políticos e as conciencias persoais traballen na dirección de equilibrar... Todos sabemos dos estragos que fai o reparto extremadamente desigual da riqueza e o patrimonio!

Ben é certo que o estatus da muller mellorou grazas aos esforzos de auténticas valentes... O feminismo de agora creo que se está equivocando e que non ten os valores do pasado... Que pensa vostede? Cre que isto de verdade nos axuda? Porque eu si creo que precisamos o apoio dos homes.

Os máis conservadores sempre poñen resistencias os cambios aínda que sexan na procura de sociedades máis xustas. Sociedades nas que estea erradicada a dominación, e polo tanto sexan sociedades máis evolucionadas. Quizais se paren máis na crítica das formas diversas e as veces iracundas e viscerais do feminismo, que na verdadeira e dramática reivindicación do movemento: dignidade e igualdade no ámbito social, profesional e privado.

Tamén é certo que a violencia e dominación non é patrimonio exclusivo do home, nin do home sobre a muller e, por tanto, é preciso ampliar o campo de traballo e visibilidade.

Hai homes que dominan a homes, homes que se matan entre eles. E hai mulleres que exercen na súa profesión e no seu ámbito privado unha violencia menos visible ca física, pero tamén dañina e humillante aínda que sexa só verbal.

A violencia e o abuso medran en conciencias pouco desenvolvidas e achéganos máis á nosa natureza animal que a conciencia e a intelixencia, que nos achegan a armonía e a beleza. A dominación e a violencia son inxustas, e todos podemos ser máis libres sabendo que somos igualmente respectados na nosa natureza e diversidade.

O feminismo ben entendido penso que non quere ser un movemento de confrontación de xéneros. Homes e mulleres non se poden anular, naceron para complementarse. Din que escribía Victor Hugo que o home está situado onde remata a terra e a muller, onde empeza o ceo.

É moi destacable que o recaudado coa venda vaia destinado a Cruz Vermella. Por que, Isabel?

É preciso alimentar o mundo das ideas e antes ter alimentado o estómago e a dignidade das persoas. E como o graneiro faise gran a gran, este libro quería ser una expresión de colaboración desinteresada entre os que o escribimos, un alimento dixerible para o pensamento e unha aportación minúscula na igualdade de oportunidades na que traballa unha ong civil como a Cruz Vermella. Cos beneficios da venda dos libros planificarase algunha actividade artística e cultural dentro do traballo infantil que realiza a entidade, e da que informaremos no seu momento.

E xa para rematar, se tivese que definirse, que diría de si mesma?

Síntome unha persoa de pensamento inquedo que quere comprender e harmonizar, achegarse ao que nos une e colaborar coa carencia na medida da miña capacidade e a miña forza. Son una traballadora de min mesma para sacarme o mellor partido. Observo as miñas contradicións e trato de enderezar unha e outra vez a miña palabra e a miña actitude. Son persoa afable e peleona na argumentación. Gústame pasearme por moitas actividades sen aparcar en ninguna e explorar diferentes capacidades. E gústame cociñar e debuxar, pasear pola natureza e o arume do mar, ideas novas e espazos diáfonos, e creo na aprendizaxe para xestionar as emocións e na independencia e liberdade do pensamento como instrumentos necesarios para mellorarnos.