A visibilidade do poder das mulleres

Recentemente a Editorial Galaxia, logo dun respiro da pandemia, vén de poñer a disposición do lectorado A noite da deusa, novela da investigadora, docente e escritora María López Sández (Lugo, 1973), coa que quedou finalista no XII Premio Raíña Lupa.

Unha obra narrativa fantástica que goza de todas as características do xénero e que ademais conta cunha boa arquitectura e unha forte forza narrativa. Nela xógase co máxico número sete, coas comunidades secretas da máis antiga tradición, con espazos sagrados e cos poderes dos feiticeiros. Argállase a historia, chea de sinestesias, como un camiño na busca dos poderes que levarán á era na que as mulleres camiñarán a carón do home, sen discriminacións nin dominacións. Acóllea a colección Costa Oeste pensada para a mocidade, mais tamén para aqueles que queiran gozar dunha boa obra, coma esta, a calquera idade e en calquera momento neste inhabitual verán.

