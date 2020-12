Aaron Fernández, un rapaz ‘youtuber’, hoxe en ‘A revista’

O magazine da Televisión de Galicia (TVG) A Revista, interesarase hoxe por rapaces e rapazas novos que destacan xa a idades temperás, como é o caso de Hernán Sío, un ximnasta porriñés de 12 anos, que agora compite en conxuntos mixtos de rítmica, a súa grande paixón; e do coruñés Yohannes Roel, de 17 anos, quen fundou a marca BeYour, unha empresa que abarca ámbitos como o deporte, videoxogos, batallas de rap, música, arte...

Un equipo do espazo estará tamén, en directo, en Silleda, con Aaron Fernández, neno youtuber desde os 6 anos e todo un namorado da ciencia e dos experimentos, xa que este rapaz é parte dun bum de nenos e nenas que está a medrar en plataformas dixitais con novos xeitos de falar de cousas que van máis alá de música, xogos e moda, temas que acadan a maior parte do universo infantil e xuvenil en Youtube

Ás portas do Nadal, A Revista falará dalgúns dos actos tradicionais destas datas, que por motivo do coronavirus non se poden desenvolver nesta ocasión.

Para falar sobre este tema, Loly Gómez recibirá hoxe no estudio a Julio Gil, vicepresidente do centro cultural José Domínguez Guizán e membro da organización do belén de Begonte; Charo Barca, unha das organizadoras da gala solidaria da Fundación Andrea, e, desde Vilalba, conversarase con Oliva Souto, criadora de capón, para falar da ausencia da súa habitual feira anual.

Nestas datas o mundo da cociña, ainda que sexa nun ano atípico pola pandemia, suma moito protagonismo polo agarimo que leva cada preparación familiar, neste decembro, iso sí, cun bo protocolo de seguridade.

NOITE DE CINEMA Por outra banda, tamén hoxe na grella da TVG, xa pola noite hai bo cinema coa emisión de Maverick, un famoso filme do director Richard Donner e cun lenco artellado por Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner, Alfred Molina e James Coburn, xuntos nun wéstern que fala de Bret Maverick, un atractivo estafador que ten unha extraordinaria facilidade para saír con ben dos enredos que el mesmo provoca. Só unha persoa é capaz de poñelo nervioso: Annabelle, unha aínda máis habilidosa xogadora de póker que se cruza no seu camiño.