Abertas as convocatorias para participar no festival INTERSECCIÓN

A Coruña. INTERSECCIÓN-Festival de Arte Audiovisual Contemporánea abre dúas convocatorias para participar na que será a súa cuarta edición. Dunha banda, ESCOLAS, dirixida a artistas ou colectivos artísticos que estean cursando estudos relacionados directamente coa arte e cuxo prazo se extende ata o 15 de agosto. Doutra, a convocatoria do LAB, dirixida a artistas que estean desenvolvendo un proxecto, que pecha o período de recepción de obras o 22 de agosto.



ESCOLAS: Xatería

ESCOLAS é unha sección competitiva que se inaugurou na edición anterior do festival coa intención de visibilizar e incentivar o talento emerxente que se desenvolve nas interseccións entre as artes. Este ano, INTERSECCIÓN invita á galería de arte Solaina a comisariar unha convocatoria que, co título “Xatería” se centrará na dicotomía cidade vs rural. As obras seleccionadas amosaranse na sección ESCOLAS do festival e, más aidante, na Galería Solaina en Lugo.

A sección ESCOLAS contará cunha sesión monocanle e unha exposición, polo que se aceptarán dúas modalidades de obra: obras videográficas (video-arte, animación, experimental, vídeo-ensaio, videoclip, fashion film, ficción, etc.) e obras de calquera disciplina artística: fotografía, escultura, video-instalación, ilustración, moda... sempre que estean integradas nunha lóxica audiovisual. ESCOLAS conta co Premio Resorte, que consiste no asesoramento e seguimento non presencial durante tres meses por parte do artista visual Enrique Lista dun proxecto artístico da persoa premiada.



LAB

A través da convocatoria do LAB seleccionaranse ás artistas que participarán nun obradoiro de desenvolvemento de proxectos artísticos coordinado por Enrique Lista. O LAB fomentará a posta en común de proxectos e o debate sobre recursos e estratexias que poden permitir que estes avancen. A dinámica colectiva centrarase en revisar aspectos da concepción dos proxectos, busca de referentes, resolución de dúbidas e toma de decisións mediante dúas sesións de traballo e unha presentación de proxectos ante un comité de expertas.



INTERSECCIÓN, IV Festival de Arte Audiovisual Contemporánea

INTERSECCIÓN - Festival de Arte Audiovisual Contemporánea é un espazo de visibilidade para creadoras audiovisuais innovadoras que pretende amosar a diversidade formal e conceptual no panorama das prácticas artísticas e audiovisuais contemporáneas, servindo coma reflexo do seu actual dinamismo. Tras tres exitosas edicións, celebradas en 2018, 2019 e 2020, INTERSECCIÓN xa está consolidado coma encontro para a comunidade artística e o público. Polo festival pasaron artistas como Salomé Lamas, Dora García ou Tatiana Macedo e nel téñense proxectado obras de artistas internacionais coma J.P. Sniadecki ou Kevin Jerome Everson e galegas coma Juan Lesta e Belén Montero, Carla Andrade, Ignacio Pardo, Eduardo Valiña, Lara e Noa Castro, Carme Nogueira, Edu Fernández, Vicente Vázquez, Verónica Vicente ou Alberte Pagán.

Ademais das proxeccións, INTERSECCIÓN complétase con actividades de xeración e transferencia de coñecemento, de formación específica e de diálogo cos diversos públicos, entre os que se atopan investigadoras, galeristas, comisarias e demais profesionais, así coma a cidadanía en xeral.

INTERSECCIÓN - Festival de Arte Audiovisual Contemporáneo está financiado, entre outros, polo Concello da Coruña, a Deputación da Coruña, AGADIC e o Ministerio de Cultura.