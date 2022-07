Aberto xa o prazo para presentar os orixinais ao premio

Santiago. O Premio Xosé Neira Vilas de novela curta ten unha dotación económica de 1.000 euros, ademais da edición da obra galardoada. Os orixinais terán un mínimo de 50 páxinas e un máximo de 150, mecanografados en letra Times New Roman, corpo 12 e dobre espazo.

Este certame busca estimular a creación literaria, fomentar a lectura en lingua galega e proporcionar a nenos e nenas, adolescentes e público en xeral obras de calidade que lles permitan achegarse ao engaiolante mundo da novela.

Traballos premiados en anteriores edicións. Diario de Brian, o chinés, de David Daniel Vázquez Álvarez, foi a novela galardoada na primeira edición, unha historia protagonizada por adolescentes que viven experiencias que cambiarán as súas vidas. Na segunda edición, o premio recaeu en An Alfaya por O home de negro, unha sorprendente proposta metaliteraria e autorreflexiva coa que experimentar unha lectura altamente suxestiva. O xornalista da TVG Pedro Rielo gañou a terceira edición con Detrás dos perdidos, un relato no que descubrir que a aventura e o misterio poden atoparse alí onde menos o agardamos. Esca, de Antonio Piñeiro, foi o quinto galardoado, cunha novela que destaca pola súa ambición estética, a prosa lírica e riqueza léxica. Diana Varela gañou coa A conxura, un relato que nos leva a territorios míticos explorados pola autora en obras anteriores cargados de misterio e fascinación. Finalmente, Off the record, de Virxilio Rodríguez, foi a última obra gañadora, caracterizada pola eficiencia narrativa e a pulcritude estilística dunha historia que avanza, imparable, ata un sorprendente final.

Todos os libros premiados están a disposición de lectores e lectoras en Edicións Embora. Redacción