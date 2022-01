Abre o prazo do plan de lectura nas bibliotecas ‘Ler conta moito 2022’

Santiago. A Xunta de Galicia vén de abrir o prazo de inscrición ao catálogo Ler conta moito 2022, a iniciativa coa que as empresas e profesionais galegos poden propoñer diferentes actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas públicas galegas. Trátase dunha proposta que desenvolve a Consellería de Cultura, Educación e Universidade desde hai anos en colaboración coas entidades locais coa que se impulsou no último ano un total de 722 actividades de dinamización, entre contacontos, obradoiros, exposicións, charlas, ou propostas audiovisuais e roteiros, entre outras. Como recolle o Diario Oficial de Galicia, á convocatoria deste ano poden concorrer persoas físicas ou xurídicas dedicadas profesionalmente á dinamización cultural. Todos eles incorporarán actividades que se porán a disposición das bibliotecas públicas para que poidan seleccionalas para a súa programación durante o ano 2022. Como novidade, este ano elimínase a limitación do orzamento máximo por actividade. ECG