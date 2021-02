Abre o prazo para o envío de obras o Festival de Cans na súa XVIII edición

Santiago. O Festival de Cans abriu onte a convocatoria de envío de obras a concurso para a súa XVIII edición que, como se anunciou hai uns días, volverá ter lugar nesta coñecida aldea de O Porriño do 1 ao 4 de setembro.

Desde onte e ata o 16 de maio estará aberto o prazo para o envío de obras nas categorías de curtametraxes de ficción, animación ou non ficción, así como videoclips, tendo como condición que todas as obras deben ser de produción galega e realizadas entre os anos 2020 e 2021.

Nesta ocasión, abrirá desde o inicio a participación para a sección a concurso do Premio Deleite Novas camadas, que o pasado ano se realizou mediante invitación, e se puxo en marcha só unhas semanas antes do festival.

Ante a gran acollida da sección, será potenciada e destinada a promover directores menores de 25 anos.

O festival tamén recibirá longametraxes e calquera tipo de obra susceptible de poder ser programada ou presentada nas seccións paralelas do certame, dando prioridade en todas as categorías ás obras aínda non estreadas.

Todas as obras poderán ser inscritas gratuitamente a través da propia web do festival, www.festivaldecans.gal.

A organización volverá aumentar a dotación económica dos seus premios nesta edición, que rondará os 10.000 euros. En concreto, repartiranse un total de 9.600 entre as catorce categorías a concurso, ademais do característico Can de Pedra, o prezado trofeo realizado polo artesán Paco Candán, que reciben os ganadores de cada categoría.

O certame fixo un esforzo por aumentar na medida do posible a dotación económica en distincións, e que poida supoñer unha axuda determinante para creadores, nun momento moi complicado.

Entende que é un esforzo que debe asumir, ratificando o seu compromiso cos novos creadores, os receptores dos principais premios.

As cantidades máis importantes será para o premio á mellor curta do xurado, con 2.000 euros, os de mellor curta de animación e do público con 1.500 cada un, e o da mellor curta de non ficción, denominada Furacáns, de 1.200 euros, ademáis de 500 para a mellor curta da sección Novas camadas e 500 para o mellor videoclip. redacción