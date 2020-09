Abrindo novas liñas poéticas, canto vivencial do mundo cotián

Presentado como un título “reversible”, Porque te quero é a primeira obra de Baldo Ramos (Celanova, 1971) dirixida ao lectorado autónomo, aínda que os seus poemas frescos e cheos de emocións son tamén unha lectura recomendable para os adultos que, coma os pequenos, atoparán chiscadelas e perspectivas coas que se van sentir identificados, en especial cando prima a retranca, o humor e o ton surrealista dalgúns poemas, que lles arrincarán máis dun sorriso.

O volume está composto por unha vintena de composicións nas que se desenvolve un canto aos sentimentos paterno-filiais, ás relacións familiares e ás aprendizaxes mutuas no decorrer da crianza dos fillos. Este eixo temático non impide a reflexión sobre a capacidade da propia poesía para transformar o cotián en único e á vez universal, para o cuestionamento, a curiosidade, o diálogo e, sobre todo, as interrogantes sobre a vida e a descuberta do mundo, tan propias da infancia.

Desde a afectividade, a convivencia, a ollada atenta e escrutadora o poeta é capaz de transformar as vivencias en espello de emocións que, nun xesto de xenerosidade, partilla co lector/a, á vez que o interpela.

Con predominio do verso libre, tan pouco usual na poesía para os máis novos, Porque te quero achega unha ollada nova sobre os sentimentos e as relacións afectivas familiares. Son poemas de fondo cariz vivencial e cunha gran capacidade para facer pensar, que demostran que a poesía tamén pode (e debe) dialogar de ti a ti cos máis novos, facelos protagonistas pero, sobre todo, saber escoitalos e comprendelos.

Estruturado en cinco partes ou razóns (primeiras, posibles, imposibles e últimas), van decorrendo uns poemas que gañan coa lectura en voz alta e adquiren maior efectividade polos xogos sonoros e as diversas cadencias, que se pechan cunha “receita para escribir poemas irracionais”, pois nada hai máis libre e emotivo que o amor verdadeiro, a exploración da palabra e a descuberta do mundo.

As ilustracións figurativas, en tons azuis, de Anxo Rodríguez non minguan a quentura da afectividade que percorre cada poema, a calidez dunha visión lírica do cotián, da convivencia familiar, da complicidade, as aprendizaxes no decorrer do tempo e as perspectivas complementarias sobre o mundo.

En fin, un excelente modelado da materia na que se fragua o vínculo afectivo, o diálogo cómplice e as raizames que se fincan na terra, proxectadas nesta obra cara ao pasado e, sobre todo, cara ao futuro.

