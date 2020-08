Acode a D.O. Ribeira Sacra con 64 mostras de viños ao Mondial des Vins Extremes

VITICULTURA. O Mondial des Vins Extremes, o certame internacional máis importante no ámbito da viticultura de montaña ou viticultura heroica, que organiza o Cervim no val italiano de Aosta chega á súa cita anual. Tradicionalmente este certame desenvolvíase no mes de xullo, nesta ocasión a pandemia do coronavirus fixo que o Mondial des Vins Extremes pospoña a súa celebración unhas semanas e terá lugar entre hoxe e o 29 de agosto.

Os criterios que deben de cumprir as denominacións para que os seus viños participen no certame deben de ser algúns dos seguintes: altitude superior a 500 metros, pendente do terreo superior ao 30% (en puntos da D.O. Ribeira Sacra chégase ao 80%) ou sistemas vitícolas de cultivo en socalcos.

A D.O. Ribeira Sacra presenta este ano, 64 mostras, 53 de tintos e 11 de brancos, pertencentes a 36 adegas.

A D.O. Ribeira Sacra é referente mundial do que se denomina viticultura heroica, denominación á que se chega por unhas condicións orográficas que non permiten a mecanización, viñedos de pequeno tamaño habitualmente organizados en socalcos; condicións climáticas adversas ou/e porque o viñedo atópase en zonas xeográficas con paisaxes de elevada beleza e cun carácter turístico. ECG